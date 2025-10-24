Кредит одобрили, а денег дали меньше: как банки тайно забирают миллионы казахстанцев

Қазақ тіліне аудару

Банки в Казахстане продолжают навязывать «добровольные» страховки при оформлении кредитов. Как понять, когда полис действительно нужен, а когда его используют для извлечения прибыли, и как защитить свои деньги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Azattyq Rýhy.

«Добровольная» страховка, которая обязательна

При обращении за кредитом большинство клиентов сосредоточены на ставке и сроках. Однако в договорах часто скрыт пункт о страховании жизни или здоровья. Формально оно «добровольное», но на практике отказ практически исключён.

Пример из жизни: Айжан из Алматы оформила заем на 5 млн тенге, но на руки получила лишь 4,3 млн. Остальное, как объяснил менеджер, «ушло на страхование». При этом проценты начислялись на всю сумму, как будто кредит был полным.

Позже девушка узнала, что могла:

отказаться от полиса,

выбрать другую страховую компанию,

вернуть часть премии при досрочном погашении.

Но банк не сообщил ей об этих возможностях.

Что говорит закон

Согласно Гражданскому кодексу РК (ст. 806) и Закону «О банках», страхование жизни и здоровья заемщика не является обязательным.

Банк обязан:

предоставлять полную информацию о страховании,

предложить клиенту выбор как минимум из трёх страховых компаний.

На практике же часто слышат: «Без страховки система заявку не одобрит». Добровольное превращается в обязательное.

Почему банки настаивают на страховании

Банки страхуют не клиента, а себя. Полис защищает учреждение: в случае смерти или болезни заемщика долг погашается страховкой.

Комментарий эксперта:

Нуржан Биякаев:

«Клиенту формально дают выбор, но направляют в “свою” страховую. Пока человек подписывает документы, часть суммы тихо списывается на полис».

Схема отработана годами: клиент получает меньше, проценты платит с полной суммы.

Когда страховка полезна, а когда — обман

Страхование действительно спасает семью, если полис оформлен корректно:

при смерти заемщика банк получает выплату,

родственники не остаются должниками.

Однако в Казахстане бывали случаи, когда наследники узнавали о кредите лишь после суда. Причины:

полис оформлен с ошибками,

страховая не уведомлена о факте смерти.

Совет эксперта:

«Требуйте копию страхового договора и проверяйте, какие риски он покрывает».

Как вернуть навязанную страховку

Мало кто знает, но страховую премию можно вернуть, если:

кредит погашен досрочно — возвращается сумма за неиспользованный срок; прошло менее 14 дней с момента подписания договора — полис можно аннулировать без штрафов.

Регулятор — Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) — подтверждает это. Главное — оформить письменное заявление в страховую.

Почему клиенты молчат

Многие не знают о своих правах, боятся потерять одобрение кредита или доверяют словам менеджера.

Комментарий эксперта:

«Мы подписываем то, чего не читаем. Добровольное страхование превращается в бизнес на неосведомленности».

Как защитить себя

Читайте договор — особенно раздел «Дополнительные услуги». Требуйте альтернативы — банк обязан предложить хотя бы три страховые компании. Сравнивайте суммы — сколько одобрено и сколько реально вы получите. Возвращайте премию — при досрочном погашении кредита подайте заявление. Консультируйтесь с юристом или страховым экспертом — иногда один звонок экономит сотни тысяч тенге.

Подписывая кредитный договор, вы решаете не только финансовый вопрос, но и вопрос своих прав. Знание — лучшая страховка от банковских уловок.