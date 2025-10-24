Казахстан делает невозможное: оживление Аральского моря на глазах мира

Казахстанское Приаралье столкнулось с острой экологической проблемой: высыхание Аральского моря привело к деградации земель, ухудшению состояния экосистемы и снижению качества жизни местного населения. Последствия катастрофы ощущаются на каждом уровне жизни региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В последние годы государство и региональные власти активно реализуют стратегию перехода к «зеленой экономике», направленную на восстановление природы и повышение устойчивости хозяйственной деятельности.
Проблема Аральского моря имеет глобальный характер и требует совместных усилий многих стран. На высохшем дне моря сажают саксаул, а для местных жителей действуют государственные экологические льготы.
Кроме того, население участвует в международных проектах и получает гранты от зарубежных организаций. Благодаря этим мерам «зеленые» инициативы в Приаралье показывают реальные результаты.
Как отмечает руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев:
Кызылординская область обладает благоприятными климатическими условиями для развития солнечной энергетики, поэтому в регионе строятся солнечные электростанции.
Реализуются программы по модернизации коммунальных систем и утеплению зданий.
Промышленность и сельское хозяйство постепенно переходят на энергоэффективные технологии.
Внедряются методы рационального земледелия с минимизацией химических удобрений.
Развивается органическое сельское хозяйство, ориентированное на экспорт экологически чистой продукции.
Рисовая отрасль региона насчитывает более 100 лет, но потребляет много воды — важнейшего ресурса для Кызылординской области. Чтобы сохранить производство без избыточного расхода воды:
Сельхозпроизводители внедрили цифровизацию процессов.
Модернизируются оросительные системы, применяются капельное и дождевальное орошение, что позволяет экономить до 50% воды.
Используются автоматические счетчики и мониторинг расхода воды, особенно учитывая зависимость реки Сырдарья от верховьев.
Лазерное планирование полей обеспечивает равномерное затопление, сокращая потери воды на 25–30%.
Талгат Дуйсебаев отмечает, что комплексный подход к водосбережению включает очистку старых каналов и установку современных приборов учета.
Казахстан совместно с Всемирным банком и международными организациями реализует проект «Регулирование русла реки Сырдарьи и Северной части Аральского моря», что позволило сохранить Малый Арал.
На дне Арала посажены миллионы гектаров саксаульных лесов.
Возрождаются рыболовство, животноводство и растениеводство.
В 2024 году Казахстан возглавил Международный фонд по спасению Аральского моря (МФСА) и продолжает разрабатывать дальнейшие меры для восстановления экосистемы.
В регионе активно действуют экологические НПО, волонтеры, занимающиеся озеленением, экологическим образованием и мониторингом окружающей среды.
Переход к «зеленой экономике», рациональное управление водными ресурсами и восстановление природных экосистем становятся ключевыми шагами для социально-экономического и экологического возрождения Приаралья. Кызылординская область демонстрирует, что даже в условиях сложного экологического наследия можно строить устойчивое будущее.
