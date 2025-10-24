18+
24.10.2025, 18:15

Казахстан делает невозможное: оживление Аральского моря на глазах мира

Новости Казахстана

Казахстанское Приаралье столкнулось с острой экологической проблемой: высыхание Аральского моря привело к деградации земель, ухудшению состояния экосистемы и снижению качества жизни местного населения. Последствия катастрофы ощущаются на каждом уровне жизни региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Экологический кризис в Приаралье

В последние годы государство и региональные власти активно реализуют стратегию перехода к «зеленой экономике», направленную на восстановление природы и повышение устойчивости хозяйственной деятельности.

Международная поддержка и местные инициативы

Проблема Аральского моря имеет глобальный характер и требует совместных усилий многих стран. На высохшем дне моря сажают саксаул, а для местных жителей действуют государственные экологические льготы.

Кроме того, население участвует в международных проектах и получает гранты от зарубежных организаций. Благодаря этим мерам «зеленые» инициативы в Приаралье показывают реальные результаты.

Зеленые технологии и энергетика

Как отмечает руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев:

  • Кызылординская область обладает благоприятными климатическими условиями для развития солнечной энергетики, поэтому в регионе строятся солнечные электростанции.

  • Реализуются программы по модернизации коммунальных систем и утеплению зданий.

  • Промышленность и сельское хозяйство постепенно переходят на энергоэффективные технологии.

  • Внедряются методы рационального земледелия с минимизацией химических удобрений.

  • Развивается органическое сельское хозяйство, ориентированное на экспорт экологически чистой продукции.

Рациональное земледелие и экономия воды

Рисовая отрасль региона насчитывает более 100 лет, но потребляет много воды — важнейшего ресурса для Кызылординской области. Чтобы сохранить производство без избыточного расхода воды:

  • Сельхозпроизводители внедрили цифровизацию процессов.

  • Модернизируются оросительные системы, применяются капельное и дождевальное орошение, что позволяет экономить до 50% воды.

  • Используются автоматические счетчики и мониторинг расхода воды, особенно учитывая зависимость реки Сырдарья от верховьев.

  • Лазерное планирование полей обеспечивает равномерное затопление, сокращая потери воды на 25–30%.

Талгат Дуйсебаев отмечает, что комплексный подход к водосбережению включает очистку старых каналов и установку современных приборов учета.

Восстановление экосистемы и международные проекты

Казахстан совместно с Всемирным банком и международными организациями реализует проект «Регулирование русла реки Сырдарьи и Северной части Аральского моря», что позволило сохранить Малый Арал.

  • На дне Арала посажены миллионы гектаров саксаульных лесов.

  • Возрождаются рыболовство, животноводство и растениеводство.

  • В 2024 году Казахстан возглавил Международный фонд по спасению Аральского моря (МФСА) и продолжает разрабатывать дальнейшие меры для восстановления экосистемы.

В регионе активно действуют экологические НПО, волонтеры, занимающиеся озеленением, экологическим образованием и мониторингом окружающей среды.

Путь к устойчивому развитию

Переход к «зеленой экономике», рациональное управление водными ресурсами и восстановление природных экосистем становятся ключевыми шагами для социально-экономического и экологического возрождения Приаралья. Кызылординская область демонстрирует, что даже в условиях сложного экологического наследия можно строить устойчивое будущее.

