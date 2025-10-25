Можно ли казахстанцам садиться за руль с похмелья: всё, что нужно знать

Қазақ тіліне аудару

Праздничные дни — всегда повод для радости, но для казахстанцев, особенно в честь Дня Республики, важно помнить о безопасности на дорогах. Даже если накануне было всего несколько бокалов вина или пива, утреннее решение сесть за руль может обернуться серьёзными последствиями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: tochka.by

Закон без компромиссов

В Казахстане действуют строгие нормы, касающиеся управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Статья 608 Кодекса об административных правонарушениях РК строго запрещает водить транспортное средство под влиянием алкоголя, наркотиков или токсических веществ.

С 2020 года полностью отменено понятие «допустимой нормы алкоголя». Даже минимальные следы этанола в крови считаются нарушением закона.

Последствия для водителя:

Лишение права управления транспортом на срок до 7 лет .

Возможность административного ареста на 15 суток.

Закон не делает поблажек: кофе, душ или «таблетки от похмелья» не помогут ускорить выведение алкоголя из организма.

Как организм справляется с алкоголем

Этанол покидает тело естественным образом — через печень и лёгкие. Ни один внешний фактор не ускорит этот процесс.

Что реально помогает:

Обильное питьё воды

Сон

Питательная еда

Любые «народные методы» вроде холодного душа или кофе не снижают уровень алкоголя и не возвращают реакции и внимание на 100%.

Когда безопасно садиться за руль

Скорость выведения алкоголя зависит от его количества и крепости напитка:

Напиток Рекомендованное время до вождения 0,5 л пива 2–3 часа Бокал вина (150 мл) 3–4 часа 100 г водки 6–8 часов После вечернего застолья 12–14 часов, а лучше — сутки

Даже если алкотестер покажет ноль, внимание и реакция могут быть снижены. Это может быть так же опасно, как и состояние алкогольного опьянения, предупреждает МВД.

Усиленные меры контроля

С 2024 года в Казахстане введены специальные рейды «Трезвый водитель», особенно в праздничные дни.

Активно используются видеофиксаторы патрульных машин.

Мобильные алкотестеры нового поколения проверяют водителей на месте.

Отказ от теста приравнивается к признанию вины — протокол составляется автоматически.

Если водитель, находясь в состоянии опьянения, участвует в ДТП, наказание ужесточается:

Лишение права управления может достигать 8–9 лет.

Вывод

Похмелье — не повод садиться за руль. Даже если вы чувствуете себя лучше, ваши реакция и внимание остаются ослабленными. Безопасность на дорогах — это не только соблюдение закона, но и сохранение жизни и здоровья себе и окружающим.