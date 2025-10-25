Можно ли казахстанцам садиться за руль с похмелья: всё, что нужно знать

Праздничные дни — всегда повод для радости, но для казахстанцев, особенно в честь Дня Республики, важно помнить о безопасности на дорогах. Даже если накануне было всего несколько бокалов вина или пива, утреннее решение сесть за руль может обернуться серьёзными последствиями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
В Казахстане действуют строгие нормы, касающиеся управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Статья 608 Кодекса об административных правонарушениях РК строго запрещает водить транспортное средство под влиянием алкоголя, наркотиков или токсических веществ.
С 2020 года полностью отменено понятие «допустимой нормы алкоголя». Даже минимальные следы этанола в крови считаются нарушением закона.
Последствия для водителя:
Лишение права управления транспортом на срок до 7 лет.
Возможность административного ареста на 15 суток.
Закон не делает поблажек: кофе, душ или «таблетки от похмелья» не помогут ускорить выведение алкоголя из организма.
Этанол покидает тело естественным образом — через печень и лёгкие. Ни один внешний фактор не ускорит этот процесс.
Что реально помогает:
Обильное питьё воды
Сон
Питательная еда
Любые «народные методы» вроде холодного душа или кофе не снижают уровень алкоголя и не возвращают реакции и внимание на 100%.
Скорость выведения алкоголя зависит от его количества и крепости напитка:
|Напиток
|Рекомендованное время до вождения
|0,5 л пива
|2–3 часа
|Бокал вина (150 мл)
|3–4 часа
|100 г водки
|6–8 часов
|После вечернего застолья
|12–14 часов, а лучше — сутки
Даже если алкотестер покажет ноль, внимание и реакция могут быть снижены. Это может быть так же опасно, как и состояние алкогольного опьянения, предупреждает МВД.
С 2024 года в Казахстане введены специальные рейды «Трезвый водитель», особенно в праздничные дни.
Активно используются видеофиксаторы патрульных машин.
Мобильные алкотестеры нового поколения проверяют водителей на месте.
Отказ от теста приравнивается к признанию вины — протокол составляется автоматически.
Если водитель, находясь в состоянии опьянения, участвует в ДТП, наказание ужесточается:
Лишение права управления может достигать 8–9 лет.
Похмелье — не повод садиться за руль. Даже если вы чувствуете себя лучше, ваши реакция и внимание остаются ослабленными. Безопасность на дорогах — это не только соблюдение закона, но и сохранение жизни и здоровья себе и окружающим.
