Alex Lim и Крутой: как казахстанец получил трек от легенды российской музыки

Певец из Казахстана Александр Лим, более известный как Alex Lim, продолжает радовать поклонников. В августе 2025 года он стал победителем международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025». Теперь же Alex Lim объявил о совместной работе с именитым российским композитором и пианистом Игорем Крутым, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Игорь Крутой написал для молодого исполнителя песню под названием «Вокзал». Премьера трека состоится уже совсем скоро — 31 октября 2025 года.
Сам Alex Lim поделился впечатлениями о сотрудничестве:
«Совсем скоро выйдет моя новая песня "Вокзал", которая была написана и спродюсирована Игорем Яковлевичем Крутым».
Новость о совместной работе вызвала настоящий ажиотаж в соцсетях. Комментаторы не скрывали восторга:
«Любит и ценит Игорь Яковлевич талантливых казахстанцев».
«Кайф, головокружительной карьеры желаю Алексу».
«Спасибо Крутому, поддерживает наших талантливых земляков».
«Очень рада за талантливого, перспективного парня! Крутой разглядел этот талант и вывел на большую сцену! Так держать!»
«Александр, очень рада за вас».
«Привет всем казахстанцам!»
«Круче не бывает!»
«Саня, это успешный успех! Разве мог ты, да и вообще кто-то подумать, что когда-то тебе напишет песню сам Крутой!!! А все потому, что это ты крутой».
«Как повезло. Только вперед, простой парень из Казахстана!»
Сотрудничество с Игорем Крутым стало важным шагом в карьере Alex Lim и демонстрирует признание казахстанских артистов на международном уровне. Премьера «Вокзала» обещает стать значимым событием для фанатов и профессионального музыкального сообщества.
Комментарии0 комментарий(ев)