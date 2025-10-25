Alex Lim и Крутой: как казахстанец получил трек от легенды российской музыки

Қазақ тіліне аудару

Певец из Казахстана Александр Лим, более известный как Alex Lim , продолжает радовать поклонников. В августе 2025 года он стал победителем международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» . Теперь же Alex Lim объявил о совместной работе с именитым российским композитором и пианистом Игорем Крутым , сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Новая песня под названием «Вокзал»

Игорь Крутой написал для молодого исполнителя песню под названием «Вокзал». Премьера трека состоится уже совсем скоро — 31 октября 2025 года.

Сам Alex Lim поделился впечатлениями о сотрудничестве:

«Совсем скоро выйдет моя новая песня "Вокзал", которая была написана и спродюсирована Игорем Яковлевичем Крутым».

Реакция публики и комментарии поклонников

Новость о совместной работе вызвала настоящий ажиотаж в соцсетях. Комментаторы не скрывали восторга:

«Любит и ценит Игорь Яковлевич талантливых казахстанцев».

«Кайф, головокружительной карьеры желаю Алексу».

«Спасибо Крутому, поддерживает наших талантливых земляков».

«Очень рада за талантливого, перспективного парня! Крутой разглядел этот талант и вывел на большую сцену! Так держать!»

«Александр, очень рада за вас».

«Привет всем казахстанцам!»

«Круче не бывает!»

«Саня, это успешный успех! Разве мог ты, да и вообще кто-то подумать, что когда-то тебе напишет песню сам Крутой!!! А все потому, что это ты крутой».

«Как повезло. Только вперед, простой парень из Казахстана!»

Казахстанский талант на международной сцене

Сотрудничество с Игорем Крутым стало важным шагом в карьере Alex Lim и демонстрирует признание казахстанских артистов на международном уровне. Премьера «Вокзала» обещает стать значимым событием для фанатов и профессионального музыкального сообщества.