Резкий перепад погоды: прогноз по Казахстану на 25 октября

В субботу, 25 октября, большинство регионов Казахстана встретят переменную облачность и преимущественно без осадков. Однако в центральных и северных областях возможен дождь, а на северо-западе — мокрый снег и заморозки. Тем временем на юге и юго-востоке страны сохранится тёплая погода с дневными температурами до +26 °С, сообщает Lada.kz со ссылкой на Казгидромет.