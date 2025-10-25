18+
25.10.2025, 07:46

Резкий перепад погоды: прогноз по Казахстану на 25 октября

Новости Казахстана

В субботу, 25 октября, большинство регионов Казахстана встретят переменную облачность и преимущественно без осадков. Однако в центральных и северных областях возможен дождь, а на северо-западе — мокрый снег и заморозки. Тем временем на юге и юго-востоке страны сохранится тёплая погода с дневными температурами до +26 °С, сообщает  Lada.kz  со ссылкой на  Казгидромет.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Согласно прогнозу Казгидромет, в субботу, 25 октября, на большей части территории Казахстана ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. В отдельных районах ночью и утром возможен туман.

Осадки и возможные заморозки

  • В центральных и северных областях пройдут дожди, на северо-западе прогнозируется переход осадков в мокрый снег.

  • Ночью и утром в некоторых районах возможен туман.

Температурный фон по регионам

  • Астана: ночью около 0 °C, днём +10…+12 °C; ветер юго-восточный с переходом в северо-восточный, 3–8 м/с ночью и 9–14 м/с днём.

  • Алматы: ночью +7…+9 °C, днём +20…+22 °C; юго-восточный ветер 3–8 м/с.

  • Шымкент: ночью +11…+13 °C, днём +23…+25 °C; без осадков.

  • Актау: ночью +11…+13 °C, днём +21…+23 °C; без осадков.

  • Актобе: ночью от 0 до +2 °C, днём +13…+15 °C; без осадков.

  • Атырау: ночью +3…+5 °C, днём +17…+19 °C; без осадков.

  • Жезказган: ночью +6…+8 °C, днём +15…+17 °C; временами дождь.

  • Караганда: ночью 0…+2 °C, днём +11…+13 °C; без осадков.

  • Кокшетау: ночью +1…+3 °C, днём +8…+10 °C; без осадков.

  • Костанай: ночью 0…-2 °C, днём +10…+12 °C; без осадков.

  • Кызылорда: ночью +7…+9 °C, днём +21…+23 °C; без осадков.

  • Павлодар: ночью 0…+2 °C, днём +10…+12 °C; без осадков.

  • Петропавловск: ночью -1…-3 °C, днём +7…+9 °C; ночью возможны осадки, гололёд и туман.

  • Семей: ночью -1…-3 °C, днём +14…+16 °C; без осадков.

  • Талдыкорган: ночью 0…-2 °C, днём +22…+24 °C; без осадков.

  • Тараз: ночью +10…+12 °C, днём +24…+26 °C; без осадков.

  • Туркестан: ночью +11…+13 °C, днём +23…+25 °C; без осадков.

  • Уральск: ночью -1…+1 °C, днём +10…+12 °C; ночью и утром возможен туман.

  • Усть-Каменогорск: ночью -2…-4 °C, днём +15…+17 °C; без осадков.

1
0
0
