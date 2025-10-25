18+
25.10.2025, 07:59

ЦБ РФ снизил базовую ставку до 16,5 %: как отреагирует тенге

Новости Казахстана 0 1 061

Центральный банк России уменьшил ключевую ставку до 16,5 % — это может повлиять на курс казахстанский тенге через тесную связь валютных рынков двух стран. Экономист Бекнур Кисиков считает, что курс тенге имеет шансы как на укрепление, так и на ослабление в зависимости от динамики рубля и действий Национальный банк Казахстана. Вероятность изменения базовой ставки в Казахстане в ноябре остаётся низкой — скорее всего, она останется на уровне около 18 %, возможно, до 19,5 %, сооьщает  Lada.kz. со ссылкой на  Digital Business.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

24 октября 2025 года Центральный банк России объявил о снижении ключевой ставки до 16,5 %. Это уже второе снижение за последние два месяца.

Возможные последствия для Казахстана

По словам экономиста Бекнура Кисикова, решение российского регулятора может отразиться на экономике Казахстана через несколько направлений:

  • Валютный рынок: снижение рубля может усилить спрос на тенге, поскольку часть трансграничных расчётов между странами проводится именно в рублях;

  • Торговый баланс: ослабление рубля способно стимулировать российских экспортеров использовать альтернативные валюты, включая тенге;

  • Курс тенге: реакция будет зависеть от дальнейшего поведения рубля. При его укреплении возможен приток капитала в Казахстан и укрепление тенге. Если же рубль продолжит падение, национальная валюта может оказаться под давлением.

Кисиков отметил, что «серьёзного обвала курса тенге не ожидается, поскольку Нацбанк располагает достаточными инструментами валютного регулирования и поддержания стабильности».

Ставка Нацбанка останется высокой

Экономист подчеркнул, что вероятность резкого изменения базовой ставки в Казахстане невелика.

«Сейчас ставка, скорее всего, останется в пределах 18–19,5 %. Её преждевременное снижение способно вызвать инфляционное давление, чего регулятор стремится избежать», — пояснил Кисиков.

Он добавил, что высокий уровень ставки помогает удерживать цены под контролем и стабилизировать курс национальной валюты, несмотря на замедление кредитной активности.

Рост импортных цен и влияние внешних факторов

Кисиков также указал на рост стоимости импортных товаров. По его словам, «цена цикория, к примеру, за год выросла почти на 300 %». Это демонстрирует, насколько валютные колебания и логистические издержки влияют на внутренние цены.
Экономист отметил, что «высокие кредитные ставки сдерживают ипотеку и потребительское кредитование, но это вынужденная мера, направленная на стабилизацию экономики».

 

0
4
0
