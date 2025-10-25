Прямое железное сообщение Алматы — Москва снова запускают

Қазақ тіліне аудару

С 26 октября 2025 года между Алматы и Москвой будет возобновлено прямое железнодорожное сообщение. Вагоны отправятся без пересадок: один купейный и один плацкартный, курсирующие через день. Маршрут построен посредством присоединения к поезду «Алматы – Саратов» и далее следования по маршруту «Дербент – Москва», сообщает Lada.kz со ссылкой на dknews.kz.

После перерыва в восемь лет прямое железное сообщение между Алматы и российской столицей вновь станет реальностью. Такое решение принято в рамках развития транспортных связей между Казахстаном и Россией.

Как будет организован маршрут

Согласно объявлению АО «Казахстан темир жолы», вагоны будут отправляться с 26 октября 2025 года. На маршруте предусмотрен следующий формат:

Состав № 7/8 «Алматы — Саратов» будет включать вагоны, идущие далее до Москвы.

На станции Саратов эти вагоны прицепят к поезду № 85/86 «Дербент — Москва», что позволит пассажирам продолжить путь до российской столицы без пересадок.

В маршруте будут участвовать два вагона: один купейный и один плацкартный.

Сообщение будет осуществляться через день, что придаёт маршруту гибкость для поездок и планирования графика пассажирами.

По пути следования предусмотрены остановки для посадки и высадки пассажиров в крупных городах: Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населённых пунктах.

Предыстория

Долгое время прямого железнодорожного пути между Алматы и Москвой не существовало — маршрут был закрыт в 2017 году из-за недостатка пассажирского потока и нерентабельности. Тогда поезд ограничили маршрутом до Саратовской области.

Решение возобновить сообщение связано с растущим интересом к железнодорожным перевозкам на международных направлениях, а также усилиями по укреплению транспортных связей в Евразийском пространстве.

Значение для пассажиров и экономики