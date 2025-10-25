В Казахстане стартует сезон «гонконгского гриппа» и ОРВИ

Қазақ тіліне аудару

С начала текущего эпидемического сезона в Казахстане зарегистрированы три лабораторно подтверждённых случая гриппа A — штамма, укоренившегося под названием «гонконгский». Медики предупреждают: вирус способен развиваться быстро — симптомы могут проявиться уже через 1–2 суток после заражения. В стране закуплено более двух миллионов доз вакцины, и первым приоритетом прививок станут группы риска: дети, лица с хроническими заболеваниями, медицинские, об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Седьмой канал .

Фото pixabay.com

В Казахстане медицинские службы фиксируют начало сезона острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и так называемого «гонконгского гриппа». На сегодняшний день выявлены три лабораторно подтверждённых случая гриппа A — этот штамм чаще всего ассоциируется именно с «гонконгским» вариантом вируса.

Характеристика вируса и клиническая картина

По данным специалистов, вирус гриппа A, циркулирующий в стране, отличается быстрым развитием: первые симптомы — высокая температура, сухой кашель, мышечные боли, головная боль — могут проявляться уже через 1–2 дня после инфицирования.

Важно отметить, что «гонконгский грипп» — это не какой-то новый вирус, а один из штаммов гриппа, который входит в сезонный репертуар.

Эпидемиологическая ситуация

В то время как случаи гриппа начинают нарастать, заболеваемость ОРВИ по стране находится на спадющей динамике: за последнюю неделю зарегистрировано около 142,5 тысяч случаев, что на 13 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Медики подчёркивают, что группы повышенного риска включают:

детей (особенно тех, кто находится под наблюдением по хроническим заболеваниям)

беременных женщин

лиц, проживающих в медицинско-социальных учреждениях

людей с хроническими болезнями лёгких, сердечно-сосудистой системы, диабетом и др.

медицинских работников

Меры профилактики и защита населения

Одним из ключевых способов защиты остаётся вакцинация. В республике закуплено 2 100 000 доз вакцины «Гриппо плюс» за счет бюджетных средств. Вакцина будет доступна добровольно, но с приоритетом для уязвимых категорий населения.

Также врачи призывают к соблюдению базовых мер:

достаточному количеству сна, отдыху и избеганию переутомления;

сбалансированному рациону с достаточным количеством белка и витаминов;

поддержанию влажности воздуха в помещениях — сухой воздух пересушивает слизистые оболочки и понижает их защитные функции;

своевременному обращению к врачу при появлении первых симптомов — особенно при высокой температуре, сильной слабости, затруднённом дыхании.

С началом эпидсезона растёт актуальность мер профилактики и раннего реагирования. Вакцинация, укрепление иммунной системы и внимание к своему состоянию — основные инструменты, которые позволят снизить нагрузку на систему здравоохранения и защитить наиболее уязвимые группы населения.