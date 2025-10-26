Российский певец вызвал скандал в Казахстане после фразы о пакете

Қазақ тіліне аудару

Во время концерта в Петропавловске российский исполнитель Акмаль спровоцировал бурное обсуждение, позволив себе неоднозначное высказывание о цветах подарочного пакета, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: instagram.com/akmalsvami/

Певец заявил, что ему «не нравятся цвета» упаковки, совпадающие с оттенками казахстанского флага, что вызвало возмущение пользователей соцсетей.

Ситуацию усугубили его последующие комментарии об условиях выступления, которые зрители сочли неуважительными.

В Петропавловске во время концерта российского исполнителя Акмаля произошёл инцидент, вызвавший общественный резонанс. Как сообщается, артист оказался в центре скандала после того, как нелестно высказался о подарке, полученном от зрительницы.

На видео, распространённом в соцсетях, видно, как певец принимает со сцены пакет с бутылкой алкоголя. После этого он произносит в микрофон фразу: «Пакетик этот сожгите, цвета мне не нравятся».

Пользователи казахстанского сегмента интернета сразу обратили внимание на то, что пакет был сине-жёлтого цвета. Эти оттенки совпадают с цветами государственного флага Казахстана, и высказывание артиста многие расценили как оскорбительное.

В комментариях под видеозаписью пользователи выражали негодование и призывали бойкотировать выступления певца:

«То есть ему не нравятся цвета нашего флага? Гнать из Казахстана!»

«Почему этот человек вообще гастролирует по нашей стране?»

«Оскорбление на концерте – это за гранью!»

После концерта Акмаль также пожаловался на условия, в которых ему пришлось выступать, отметив, что гримёрка якобы находилась в неудовлетворительном состоянии. По его словам, «три бабки сдохло в этой гримерке».