18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.10.2025, 09:26

Российский певец вызвал скандал в Казахстане после фразы о пакете

Новости Казахстана 0 3 244

Во время концерта в Петропавловске российский исполнитель Акмаль спровоцировал бурное обсуждение, позволив себе неоднозначное высказывание о цветах подарочного пакета, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: instagram.com/akmalsvami/
Фото: instagram.com/akmalsvami/

Певец заявил, что ему «не нравятся цвета» упаковки, совпадающие с оттенками казахстанского флага, что вызвало возмущение пользователей соцсетей.

Ситуацию усугубили его последующие комментарии об условиях выступления, которые зрители сочли неуважительными.

В Петропавловске во время концерта российского исполнителя Акмаля произошёл инцидент, вызвавший общественный резонанс. Как сообщается, артист оказался в центре скандала после того, как нелестно высказался о подарке, полученном от зрительницы.

На видео, распространённом в соцсетях, видно, как певец принимает со сцены пакет с бутылкой алкоголя. После этого он произносит в микрофон фразу: «Пакетик этот сожгите, цвета мне не нравятся».

Пользователи казахстанского сегмента интернета сразу обратили внимание на то, что пакет был сине-жёлтого цвета. Эти оттенки совпадают с цветами государственного флага Казахстана, и высказывание артиста многие расценили как оскорбительное.

В комментариях под видеозаписью пользователи выражали негодование и призывали бойкотировать выступления певца:

  • «То есть ему не нравятся цвета нашего флага? Гнать из Казахстана!»
  • «Почему этот человек вообще гастролирует по нашей стране?»
  • «Оскорбление на концерте – это за гранью!»

После концерта Акмаль также пожаловался на условия, в которых ему пришлось выступать, отметив, что гримёрка якобы находилась в неудовлетворительном состоянии. По его словам, «три бабки сдохло в этой гримерке».

6
6
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Я как понимаю вы дальтоники.сине жёлтый это флаг украины.а того умника который сказал гнать. самого гнать.
27.10.2025, 05:53
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь