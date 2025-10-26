В минкультуры рассказали, запретят ли в Казахстане фильм «Кавказская пленница»

Қазақ тіліне аудару

В министерстве культуры и информации Казахстана прокомментировали возможную судьбу легендарной советской комедии «Кавказская пленница» на фоне дискуссий о содержании телепередач и сериалов, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Мосфильм / кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

В Министерстве культуры и информации Казахстана ответили на вопрос о судьбе культового фильма «Кавказская пленница» после того, как депутаты Мажилиса выразили обеспокоенность содержанием некоторых телепередач и сериалов.

Дискуссия в парламенте

Во время обсуждения законопроекта «О профилактике правонарушений» депутаты указали на несоответствие между государственной политикой и содержанием отдельных медиапродуктов.

Депутат Мурат Абенов возмутился показом по национальному телеканалу сериала, где звучали фразы вроде: «Если не согласишься – украду» и «Меня тоже похищали – и ничего». Он отметил, что подобные реплики создают впечатление оправдания похищения невест, что недопустимо.

Депутат Кудайберген Бексултанов добавил, что в современных казахстанских сериалах слишком много нецензурной брани, что также требует внимания регулирующих органов.

В ответ заместитель министра культуры и информации Канат Искаков сообщил, что в новом законопроекте предусмотрены поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они предусматривают ответственность за распространение контента, содержащего оскорбительные выражения или элементы пропаганды противоправных действий.

Он также отметил, что министерство ведёт работу с экспертами и общественными организациями, чтобы исключить противоречия между государственной политикой и материалами, транслируемыми в эфире.

По словам Искакова, если нарушения будут выявлены в отечественных сериалах, ведомство примет меры, а иностранные произведения с подобным содержанием не будут допущены к показу.

Вопрос о судьбе «Кавказской пленницы»

На фоне этих обсуждений возник вопрос, не будет ли ограничен показ советской комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», в сюжете которой фигурирует похищение невесты.

Фильм Леонида Гайдая вышел в 1967 году и стал частью трилогии о студенте Шурике, сыгранном Александром Демьяненко. Картина с участием Натальи Варлей, Юрия Никулина, Георгия Вицына и Евгения Моргунова собрала почти 75 миллионов зрителей и получила награду «Золотой экран».

Ответ Министерства культуры и информации

В официальном ответе на запрос Tengrinews.kz ведомство пояснило, что действующее законодательство не предусматривает ретроспективного запрета советских фильмов, если в них нет признаков нарушения современных правовых норм.

Эпизоды в фильме "Кавказская пленница" квалифицируются как элементы художественного сценария и не содержат признаков пропаганды противоправных действий или подстрекательства к ним. Наличие художественного вымысла само по себе не является основанием для ограничения показа, - отметили в ведомстве.

Также напомнили, что порядок демонстрации фильмов регулируется законом «О кинематографии». Все картины, кроме снятых в советский период, обязаны получать прокатное удостоверение и возрастную классификацию.

Министерство совместно с Центром анализа и информации регулярно проводит мониторинг национального медиапространства, и, как уточнили в ведомстве, пересмотр телевизионной сетки в связи с упомянутыми обсуждениями не планируется.

Контекст

16 июля 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оптимизации уголовного законодательства».

Согласно поправкам, в уголовном кодексе появилось наказание за похищение невесты, что усилило внимание к теме этического содержания в медиа и кинематографе.