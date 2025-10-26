В Туркестане сбежавшего из больницы подсудимого нашли спустя три дня

Қазақ тіліне аудару

В Туркестане мужчина, находившийся под конвоем в больнице, сумел совершить побег. На его поиски был поднят весь личный состав областной полиции, передает Lada.kz со ссылкой на CMN.KZ .

Фото: Pixabay

В Туркестане подсудимый, находившийся под стражей и доставленный в медицинское учреждение, сумел сбежать. Инцидент произошёл 23 октября.

По данным полиции, мужчина воспользовался ситуацией и покинул больницу, где находился под конвоем. После побега к поискам привлекли весь личный состав областного Департамента полиции. Для установления возможных направлений движения беглеца на всех въездах и выездах из города выставили контрольно-пропускные посты.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции, спустя три дня мужчину удалось задержать. Он скрывался в доме своего знакомого в Туркестане.

В настоящее время подсудимый вновь помещён в следственный изолятор. По факту произошедшего проводятся процессуальные действия и досудебное расследование, направленные на выяснение всех обстоятельств побега.