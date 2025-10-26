В Казахстане начинается приём документов в магистратуру и докторантуру

С 28 октября в Казахстане стартует приём заявлений на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру и докторантуру, который продлится до 10 ноября 2025 года, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Как сообщили в министерстве науки и высшего образования, регистрация проходит на сайте Национального центра тестирования.
Приём заявлений на комплексное тестирование в магистратуру продлится с 28 октября по 10 ноября 2025 года. В эти же сроки принимаются документы для поступления в профильную магистратуру по направлениям, требующим творческой подготовки.
Само тестирование назначено на ноябрь-декабрь. При регистрации поступающие самостоятельно выбирают город сдачи экзамена. Изменить выбранную группу образовательных программ, язык или город можно только до 10 ноября.
Дата проведения тестирования станет доступна в личном кабинете 14 ноября. После этого внесение изменений будет невозможно.
Комплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру проводится в электронном формате и включает три блока:
На выполнение теста отводится 3 часа 55 минут. Минимальный проходной балл составляет 75, в том числе:
Для поступления в профильную магистратуру необходимо сдать только тест по профилю группы образовательных программ. В этом случае проходной балл составляет 30, из которых по каждой профильной дисциплине нужно набрать не менее 7 баллов.
Приём заявлений на вступительный экзамен в докторантуру (ВЭД) также продлится до 10 ноября. Документы необходимо подать в приёмную комиссию высшего или послевузовского учебного заведения до подачи заявления на ВЭД.
Для участия требуется сертификат КАЗТЕСТ (подтверждение владения государственным языком) и сертификат, подтверждающий знание иностранного языка. Владельцы сертификата TOEFL ITP проходят дополнительное тестирование по английскому языку до начала ВЭД.
Вступительный экзамен состоится в декабре. Изменения в поданных заявлениях – выбор города сдачи или группы образовательных программ – допускаются только до 10 ноября.
Информация о месте и времени проведения дополнительного тестирования появится 14 ноября, а данные по вступительному экзамену – 27 ноября.
Вступительный экзамен в докторантуру по программе докторов философии (PhD) включает:
Экзамен по программе докторов по профилю, включая индустриальный PhD, состоит из собеседования и профильных вопросов.
На обучение по государственному заказу зачисляются кандидаты, набравшие:
