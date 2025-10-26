В Казахстане начинается приём документов в магистратуру и докторантуру

Қазақ тіліне аудару

С 28 октября в Казахстане стартует приём заявлений на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру и докторантуру, который продлится до 10 ноября 2025 года, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Pixabay

Приём документов и сроки регистрации

Как сообщили в министерстве науки и высшего образования, регистрация проходит на сайте Национального центра тестирования.

Приём заявлений на комплексное тестирование в магистратуру продлится с 28 октября по 10 ноября 2025 года. В эти же сроки принимаются документы для поступления в профильную магистратуру по направлениям, требующим творческой подготовки.

Само тестирование назначено на ноябрь-декабрь. При регистрации поступающие самостоятельно выбирают город сдачи экзамена. Изменить выбранную группу образовательных программ, язык или город можно только до 10 ноября.

Дата проведения тестирования станет доступна в личном кабинете 14 ноября. После этого внесение изменений будет невозможно.

Условия поступления в магистратуру

Комплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру проводится в электронном формате и включает три блока:

тест по иностранному языку;

тест на определение готовности к обучению;

тест по профилю группы образовательных программ.

На выполнение теста отводится 3 часа 55 минут. Минимальный проходной балл составляет 75, в том числе:

по иностранному языку – не менее 25 баллов;

по тесту на готовность к обучению – не менее 7 баллов;

по каждой из двух профильных дисциплин – не менее 7 баллов.

Для поступления в профильную магистратуру необходимо сдать только тест по профилю группы образовательных программ. В этом случае проходной балл составляет 30, из которых по каждой профильной дисциплине нужно набрать не менее 7 баллов.

Докторантура: требования и этапы поступления

Приём заявлений на вступительный экзамен в докторантуру (ВЭД) также продлится до 10 ноября. Документы необходимо подать в приёмную комиссию высшего или послевузовского учебного заведения до подачи заявления на ВЭД.

Для участия требуется сертификат КАЗТЕСТ (подтверждение владения государственным языком) и сертификат, подтверждающий знание иностранного языка. Владельцы сертификата TOEFL ITP проходят дополнительное тестирование по английскому языку до начала ВЭД.

Вступительный экзамен состоится в декабре. Изменения в поданных заявлениях – выбор города сдачи или группы образовательных программ – допускаются только до 10 ноября.

Информация о месте и времени проведения дополнительного тестирования появится 14 ноября, а данные по вступительному экзамену – 27 ноября.

Формат вступительных экзаменов

Вступительный экзамен в докторантуру по программе докторов философии (PhD) включает:

собеседование,

написание эссе,

экзаменационные вопросы по профилю образовательной программы.

Экзамен по программе докторов по профилю, включая индустриальный PhD, состоит из собеседования и профильных вопросов.

Проходные баллы

На обучение по государственному заказу зачисляются кандидаты, набравшие: