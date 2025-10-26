В Астане женщина с ремнем кидалась на прохожих (видео)

Қазақ тіліне аудару

На камеру наружного наблюдения попала женщина, которая с ремнем гонялась за прохожими, пытаясь их ударить, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Как сообщает Instagram-паблик Astana Press, инцидент произошёл во дворе жилого комплекса «Сенатор», расположенного на Айнаколь, 66.

Очевидцы сообщили, что женщина с ремнём в руках кидалась на прохожих и детей. По словам жильцов, она вела себя агрессивно и не реагировала на замечания. На место прибыли сотрудники полиции.



Правоохранители сообщили, что гражданка была доставлена в отдел полиции района «Алматы» для установления личности. После этого её направили в специализированное медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.