26.10.2025, 18:30

Экономист рассказал, что ждет депозиты в Казахстане и почему «гонка вкладов» не начнется

Новости Казахстана 0 4 129

Финансист Расул Рысмамбетов в беседе с Digital Business оценил перспективы депозитного рынка Казахстана, объяснил, почему банки не будут массово повышать ставки, и спрогнозировал снижение базовой ставки в ближайшие месяцы, передает Lada.kz.

Фото: Digital Business
Фото: Digital Business

На фоне текущей экономической ситуации, роста базовой ставки и антикризисных мер у казахстанцев возникает вопрос – как изменится политика банков в отношении депозитов и чего ожидать вкладчикам. Известный экономист Расул Рысмамбетов в интервью Digital Business рассказал, почему массового повышения ставок не произойдет и как может измениться банковский сектор в ближайшее время.

«Гонка вкладов» не ожидается

По словам эксперта, несмотря на то, что отдельные банки уже начали повышать ставки, масштабной «гонки вкладов» не будет. Для примера он привел решение Freedom Bank Kazakhstan, который с 21 октября увеличил доходность по новым и продленным тенговым депозитам физических лиц – по срочному пополняемому вкладу на шесть месяцев ГЭСВ выросла с 18,5% до 20%.

Начнется ли гонка вкладов? Мы говорим, что Freedom хочет расширить - удлинить базу фондирования. Это хорошо. По срочному пополняемому депозиту процент повышен до 20. Я не думаю, что все банки побегут за этим, потому что Freedom банк небольшой, и его, конечно, вложения – они другие, поэтому он не активно кредитует. Это больше, я думаю, битва за потребителя и увеличение базы фондирования, - сказал он.

По мнению эксперта, оживление депозитной конкуренции возможно лишь среди небольших банков, которые будут пытаться привлечь больше вкладчиков. Он считает, что такая конкуренция полезна для рынка, так как «младшие игроки» создают здоровое движение капитала.

Крупные банки займут выжидательную позицию

Рысмамбетов пояснил, что крупные финансовые институты не станут резко увеличивать доходность по депозитам, так как для большинства вкладчиков ключевым фактором остается надежность банка, а не процентная ставка.

Базовая ставка может снизиться

Экономист также высказал мнение, что нынешний уровень базовой ставки – 18% – не сохранится надолго. По его словам, удерживать такую высокую ставку в долгосрочной перспективе нецелесообразно.

Текущая ставка – это антикризисная мера, своеобразная «операция скальпелем». Но если держать ее слишком долго, можно навредить экономике. Думаю, уже через месяц-два Национальный банк начнет снижать ставку, - сказал Рысмамбетов.

Он также отметил, что предсказать курс тенге до конца года сложно, так как на него влияет не только уровень ставки, но и состояние экономики в целом.

Высокая ставка укрепляет курс тенге, низкая - ослабляет. Но помимо ставки еще есть и собственно силы экономики. Я думаю, что если сейчас увеличатся госрасходы, тенге, конечно, будет ослаблен. Однако, если мы говорим про доллар, то надо смотреть еще, как люди на доллар реагируют. Среди моих знакомых инвесторов не все довольны своими вложениями в доллар и бумаги, номинированные в долларах, поэтому может и доллар ослабнет. Сегодня слишком сложно говорить однозначно и что-то предсказывать, поэтому прогнозировать курс тенге к доллару я не буду, - резюмировал экономист.

