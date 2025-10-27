Жители Атырау раскритиковали цвет фасада новой школы

Қазақ тіліне аудару

В микрорайоне «Таскала-2» в Атырау жители выразили недовольство внешним видом строящейся школы, стены которой облицованы в черный цвет, передает Lada.kz .

Фото: Telegram-канала Atyrau Online

Черный фасад вызвал споры

В микрорайоне «Таскала-2» в Атырау завершается строительство новой школы, сообщает. Местные жители с нетерпением ожидали появления образовательного учреждения, однако их удивил выбор дизайна – фасад здания выполнен в темных, почти черных тонах.

По информации Telegram-канала Atyrau Online, горожане выразили недоумение по поводу такого решения. По их мнению, для школы следовало выбрать более светлую и позитивную цветовую гамму.

Почему школу облицовывают в чёрный цвет? Это ведь место, где дети должны учиться, развиваться, радоваться. Могли бы выбрать светлые, тёплые тона — чтобы здание выглядело дружелюбно и вдохновляло. А сейчас всё выглядит мрачно и давяще, будто забыли, что это учебное заведение, а не склад, - высказались местные жители.

Надежда на пересмотр дизайна

Многие атыраусцы считают, что внешний облик учебных заведений напрямую влияет на настроение и восприятие школьников. Темные тона, по их словам, могут создавать ощущение давления и тревоги, в то время как яркие цвета способствуют позитивному восприятию и развитию творческого мышления.

Жители выразили надежду, что застройщики или городские власти прислушаются к их мнению и пересмотрят дизайн фасада, сделав его более подходящим для детского учреждения.