День Республики подарил Казахстану 709 новых жизней

В Казахстане главный национальный праздник – День Республики – ознаменовался радостным событием: в стране появились на свет 709 новорождённых, среди которых — пять пар близнецов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, сообщает Lada.kz .

Фото: Министерство здравоохранения РК

Символичный подарок стране

По данным Минздрава, только за одни сутки 25 октября медики приняли 704 родов, в результате которых родились 359 мальчиков и 350 девочек.

Это событие стало настоящим символом обновления и продолжения жизни страны в день, когда казахстанцы отмечают один из самых значимых государственных праздников.

Пять пар близнецов – особое совпадение

Среди новорождённых этого дня оказалось пять пар близнецов. В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что все родовспомогательные учреждения работали в штатном режиме, обеспечивая необходимую медицинскую помощь и комфорт как для матерей, так и для новорождённых.

Значение Дня Республики

День Республики Казахстана ежегодно отмечается 25 октября.

Эта дата имеет историческое значение: именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР, ставшая важным шагом на пути к независимости страны.

Таким образом, рождение сотен малышей в этот день стало не только радостным, но и символическим событием — новым началом для молодых семей и всей республики.