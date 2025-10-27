18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.10.2025, 06:56

В Казахстане заработали межбанковские QR-платежи: как это работает и что изменится для клиентов

Новости Казахстана

С 30 сентября 2025 года в Казахстане официально запущена система межбанковских QR-платежей. Новая услуга позволяет оплачивать покупки и услуги с помощью единого QR-кода, независимо от того, в каком банке открыт счёт у покупателя или продавца. Это очередной шаг в цифровой трансформации финансового сектора страны, направленный на повышение удобства, безопасности и доступности безналичных расчетов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: newindianexpress.com
Фото: newindianexpress.com

Что представляет собой межбанковский QR-платёж

Межбанковский QR-платёж — это способ безналичной оплаты, при котором покупатель сканирует единый QR-код продавца через мобильное приложение своего банка и подтверждает операцию.
Главное отличие нового сервиса — в том, что платежи проходят между разными банками, а не только внутри одной финансовой организации.

На данный момент к системе подключены три банка — ЦентрКредит, Home Credit и Freedom Bank. В ближайшее время планируется подключение всех крупных коммерческих банков Казахстана.

Основные преимущества новой системы

Внедрение единого формата QR-платежей открывает сразу несколько удобств для бизнеса и потребителей:

  • Моментальные переводы между банками без задержек.

  • Унифицированный QR-код — больше не нужно использовать разные форматы для разных банков.

  • Высокая безопасность: операции проходят с применением шифрования и многоуровневой аутентификации.

  • Минимальные затраты для предпринимателей — не требуется установка дополнительного оборудования.

  • Круглосуточная доступность — сервис работает без выходных и технических перерывов.

Комиссии и возможные бонусы

Для физических лиц оплата по QR-коду остается бесплатной.
Что касается юридических лиц, то комиссия зависит от конкретного банка и категории платежей.

Пока система не предусматривает начисление кешбэка или бонусов, однако банки могут внедрять собственные акции. Например, Kaspi Bank ранее предоставлял бонусы за оплату через QR, но позже изменил правила: теперь вознаграждения начисляются только в рамках специальных предложений — в магазине Kaspi.kz, у партнеров Kaspi QR и в сервисе Kaspi Travel.

Как обеспечить безопасность QR-платежей

Финансовые эксперты напоминают, что даже при высокой защищенности системы пользователям стоит соблюдать базовые меры безопасности:

  • не сканировать подозрительные QR-коды из неизвестных источников;

  • регулярно обновлять антивирус и программное обеспечение телефона;

  • никогда не передавать персональные данные, пароли и реквизиты карт третьим лицам.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать случаев мошенничества при онлайн-оплате.

Почему это важно для экономики и пользователей

Единая система QR-платежей значительно упрощает расчёты и способствует снижению транзакционных издержек, особенно для малого и среднего бизнеса.
Кроме того, она повышает доступность и конкурентоспособность финансовых сервисов на внутреннем рынке.

Проект реализуется в рамках развития Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ), которая призвана создать современную, гибкую и безопасную экосистему безналичных расчетов в Казахстане.

Итог: запуск межбанковских QR-платежей — важный этап в цифровом развитии страны. Новая система обещает сделать оплату товаров и услуг проще, быстрее и безопаснее как для бизнеса, так и для граждан.

