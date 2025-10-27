На дорогах Казахстана готовят масштабную «чистку»: определены дата и условия для водителей

С 1 января 2026 года на территории Казахстана вступает в силу запрет на эксплуатацию самосвалов, масса которых превышает установленные законом нормы. Это означает, что по дорогам общего пользования и улицам населённых пунктов больше не смогут передвигаться автомобили с поднимающимся кузовом для выгрузки, если их вес выходит за рамки допустимого, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
В стране вводятся строгие ограничения для тяжеловесных грузовиков. Нарушителям грозят штрафы, расторжение контрактов и лишение лицензий.
Министерство транспорта напомнило, что подобное ограничение было предусмотрено ещё в 2023 году. Однако бизнесу предоставили трёхлетний переходный период, чтобы адаптироваться — заменить технику, модернизировать автопарк или скорректировать логистику.
С 2026 года льготный срок заканчивается, и за нарушения начнут применять реальные меры ответственности.
Законодательные поправки ужесточают требования не только к перевозчикам, но и ко всем участникам цепочки поставок — грузоотправителям, получателям и подрядным компаниям.
Основные меры ответственности включают:
административные штрафы за превышение допустимой массы;
запрет на приём и разгрузку товаров, доставленных на перегруженных самосвалах;
расторжение контрактов на недропользование при повторных нарушениях;
отзыв лицензии у компаний, систематически нарушающих правила перевозки.
Более того, все предприятия обязаны взвешивать грузы перед отправкой, пломбировать транспорт и выдавать водителям сертификаты о весе.
Даже если самосвал едет без груза, но его собственная масса превышает 12 тонн, движение по дорогам общего пользования будет категорически запрещено.
По данным Министерства транспорта, самосвалы составляют около 35% всего грузового автопарка страны. Их чрезмерный вес — одна из главных причин разрушения дорожного покрытия.
Ежегодно фиксируется до 25 тысяч случаев повреждения дорог, и более 60% из них связаны именно с движением тяжеловесных машин.
В результате государству приходится ежегодно тратить миллиарды тенге на восстановление дорожной инфраструктуры.
Новый запрет, по словам представителей ведомства, должен снизить нагрузку на трассы и продлить срок их службы.
«Ответственность теперь несут не только перевозчики, но и грузоотправители, грузополучатели и другие участники логистических процессов», — подчеркнули в Минтрансе.
Реформа 2026 года фактически изменит систему грузоперевозок в Казахстане.
Компании, работающие с тяжеловесной техникой, будут вынуждены:
обновлять автопарк и заменять устаревшие модели;
пересматривать логистические маршруты;
учитывать весовые ограничения на стадии планирования перевозок.
Ожидается, что эти меры приведут к повышению ответственности участников рынка и помогут сохранить дороги в надлежащем состоянии.
Введение запрета на движение тяжёлых самосвалов — не просто очередная административная мера. Это шаг к созданию более устойчивой и безопасной транспортной системы.
С 2026 года казахстанские дороги должны стать менее загруженными тяжеловесной техникой, а значит — долговечнее и безопаснее.
Комментарии0 комментарий(ев)