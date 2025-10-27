На дорогах Казахстана готовят масштабную «чистку»: определены дата и условия для водителей

Қазақ тіліне аудару

С 1 января 2026 года на территории Казахстана вступает в силу запрет на эксплуатацию самосвалов, масса которых превышает установленные законом нормы. Это означает, что по дорогам общего пользования и улицам населённых пунктов больше не смогут передвигаться автомобили с поднимающимся кузовом для выгрузки, если их вес выходит за рамки допустимого, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: Pinterest

В стране вводятся строгие ограничения для тяжеловесных грузовиков. Нарушителям грозят штрафы, расторжение контрактов и лишение лицензий.

Трёхлетний переходный период завершён

Министерство транспорта напомнило, что подобное ограничение было предусмотрено ещё в 2023 году. Однако бизнесу предоставили трёхлетний переходный период, чтобы адаптироваться — заменить технику, модернизировать автопарк или скорректировать логистику.

С 2026 года льготный срок заканчивается, и за нарушения начнут применять реальные меры ответственности.

Санкции: от штрафов до потери лицензии

Законодательные поправки ужесточают требования не только к перевозчикам, но и ко всем участникам цепочки поставок — грузоотправителям, получателям и подрядным компаниям.

Основные меры ответственности включают:

административные штрафы за превышение допустимой массы;

запрет на приём и разгрузку товаров, доставленных на перегруженных самосвалах;

расторжение контрактов на недропользование при повторных нарушениях;

отзыв лицензии у компаний, систематически нарушающих правила перевозки.

Более того, все предприятия обязаны взвешивать грузы перед отправкой, пломбировать транспорт и выдавать водителям сертификаты о весе.

Даже если самосвал едет без груза, но его собственная масса превышает 12 тонн, движение по дорогам общего пользования будет категорически запрещено.

Почему Казахстан вводит ограничения

По данным Министерства транспорта, самосвалы составляют около 35% всего грузового автопарка страны. Их чрезмерный вес — одна из главных причин разрушения дорожного покрытия.

Ежегодно фиксируется до 25 тысяч случаев повреждения дорог, и более 60% из них связаны именно с движением тяжеловесных машин.

В результате государству приходится ежегодно тратить миллиарды тенге на восстановление дорожной инфраструктуры.

Новый запрет, по словам представителей ведомства, должен снизить нагрузку на трассы и продлить срок их службы.

«Ответственность теперь несут не только перевозчики, но и грузоотправители, грузополучатели и другие участники логистических процессов», — подчеркнули в Минтрансе.

Что ждёт бизнес после реформы

Реформа 2026 года фактически изменит систему грузоперевозок в Казахстане.

Компании, работающие с тяжеловесной техникой, будут вынуждены:

обновлять автопарк и заменять устаревшие модели;

пересматривать логистические маршруты;

учитывать весовые ограничения на стадии планирования перевозок.

Ожидается, что эти меры приведут к повышению ответственности участников рынка и помогут сохранить дороги в надлежащем состоянии.

Итог: баланс между экономикой и безопасностью

Введение запрета на движение тяжёлых самосвалов — не просто очередная административная мера. Это шаг к созданию более устойчивой и безопасной транспортной системы.

С 2026 года казахстанские дороги должны стать менее загруженными тяжеловесной техникой, а значит — долговечнее и безопаснее.