Похищение средь бела дня: в Казахстане девушку схватили прямо на автобусной остановке (видео)

Инцидент, произошедший прямо на глазах у очевидцев, вызвал широкий общественный резонанс. В Сети появилось видео, на котором неизвестные мужчины силой затаскивают девушку в автомобиль и скрываются с места происшествия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Halyqstan .

Кадр из видео

Свидетели пытались вмешаться

По данным Telegram-канала Halyqstan, инцидент случился днем в одном из оживленных районов Тараза. На кадрах видно, как несколько человек, находившихся поблизости, пытались помешать похитителям и помочь девушке, однако сделать это не удалось — машина быстро уехала.

Реакция полиции

Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, факт произошедшего был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей. Правоохранители незамедлительно провели проверку по опубликованным материалам.

«В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о предполагаемом похищении девушки на одной из автобусных остановок Тараза», — уточнили в ведомстве.

Полицейские установили личности всех участников инцидента. Выяснилось, что девушка и мужчины, участвовавшие в похищении, были знакомы между собой.

Похищение ради женитьбы?

По предварительным данным, мужчину, участвовавшего в инциденте, связывают с традицией похищения невесты — практикой, которая, несмотря на запреты, все еще встречается в некоторых регионах.

Как отмечают источники, девушку могли увезти с целью женитьбы. Однако достоверно неизвестно, давала ли она согласие на брак.

Проверка продолжается

В полиции подчеркнули, что проверочные мероприятия продолжаются. По итогам расследования действия всех участников получат правовую оценку в соответствии с законодательством Казахстана.

«В настоящее время проводятся дополнительные проверочные мероприятия с целью дачи окончательной правовой оценки ситуации», — сообщили в ДП Жамбылской области.

Общественный отклик

Видео происшествия активно распространяется в социальных сетях, вызывая бурные дискуссии среди пользователей. Многие казахстанцы требуют ужесточить наказание за подобные действия, особенно если речь идет о насильственных «похищениях невест», которые нарушают права женщин и нередко приводят к уголовным делам.