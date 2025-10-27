18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.10.2025, 08:25

Похищение средь бела дня: в Казахстане девушку схватили прямо на автобусной остановке (видео)

Новости Казахстана 0 694

Инцидент, произошедший прямо на глазах у очевидцев, вызвал широкий общественный резонанс. В Сети появилось видео, на котором неизвестные мужчины силой затаскивают девушку в автомобиль и скрываются с места происшествия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Halyqstan.

Кадр из видео
Кадр из видео

Свидетели пытались вмешаться

По данным Telegram-канала Halyqstan, инцидент случился днем в одном из оживленных районов Тараза. На кадрах видно, как несколько человек, находившихся поблизости, пытались помешать похитителям и помочь девушке, однако сделать это не удалось — машина быстро уехала.

Реакция полиции

Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, факт произошедшего был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей. Правоохранители незамедлительно провели проверку по опубликованным материалам.

«В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о предполагаемом похищении девушки на одной из автобусных остановок Тараза», — уточнили в ведомстве.

Полицейские установили личности всех участников инцидента. Выяснилось, что девушка и мужчины, участвовавшие в похищении, были знакомы между собой.

Похищение ради женитьбы?

По предварительным данным, мужчину, участвовавшего в инциденте, связывают с традицией похищения невесты — практикой, которая, несмотря на запреты, все еще встречается в некоторых регионах.

Как отмечают источники, девушку могли увезти с целью женитьбы. Однако достоверно неизвестно, давала ли она согласие на брак.

Проверка продолжается

В полиции подчеркнули, что проверочные мероприятия продолжаются. По итогам расследования действия всех участников получат правовую оценку в соответствии с законодательством Казахстана.

«В настоящее время проводятся дополнительные проверочные мероприятия с целью дачи окончательной правовой оценки ситуации», — сообщили в ДП Жамбылской области.

Общественный отклик

Видео происшествия активно распространяется в социальных сетях, вызывая бурные дискуссии среди пользователей. Многие казахстанцы требуют ужесточить наказание за подобные действия, особенно если речь идет о насильственных «похищениях невест», которые нарушают права женщин и нередко приводят к уголовным делам.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь