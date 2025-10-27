Казахстан вводит обязательную кнопку SOS в автомобилях: что важно знать водителям

Қазақ тіліне аудару

С 2028 года автомобилисты Казахстана столкнутся с новыми требованиями к оснащению транспортных средств. Одним из ключевых элементов станет обязательная установка кнопки SOS — устройства, которое в экстренной ситуации способно спасти жизнь, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto .

Фото: Pinterest

Что представляет собой система SOS

Кнопка SOS — это не просто дополнительная опция, а полноценная система экстренного вызова. Она автоматически или вручную соединяет водителя с экстренными службами, передавая точные координаты машины. В случае аварии, пожара, ухудшения самочувствия или другой чрезвычайной ситуации такая функция позволяет мгновенно вызвать помощь, даже если водитель не может самостоятельно позвонить.

Как отмечают эксперты, подобные технологии давно применяются в Европе и зарекомендовали себя как важный элемент безопасности дорожного движения.

Когда нововведение вступит в силу

Согласно техрегламенту Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), все автомобили категорий M и N должны быть оборудованы системой экстренного вызова.

Категория M — это транспорт, предназначенный для перевозки пассажиров (например, легковые автомобили, автобусы, микроавтобусы).

Категория N — грузовые автомобили всех классов.

Министерство индустрии и строительства Казахстана уточняет, что с 2028 года автомобили без установленной кнопки SOS не смогут быть зарегистрированы за пределами страны-производителя. Иными словами, ввоз и регистрация таких машин на территории Казахстана окажутся невозможными.

Сколько стоит установка кнопки SOS

Эксперты отмечают, что внедрение системы SOS требует дополнительных затрат. Стоимость оборудования и сертификации может достигать до 25% от суммы таможенного оформления автомобиля. Поэтому при покупке машины, особенно импортной, водителям следует учитывать не только расходы на транспортировку и регистрацию, но и возможные дополнительные траты на установку этой системы.

Несмотря на то что затраты немалые, специалисты уверены — безопасность стоит таких вложений.

Кому стоит установить систему заранее

Специалист по системам экстренного вызова Алан Ерсайн советует не ждать 2028 года. По его словам, кнопка SOS особенно необходима:

тем, кто часто путешествует за город , где связь может быть нестабильной;

владельцам автомобилей старых моделей, не оснащённых современными средствами безопасности.

Остальным автовладельцам можно дождаться, пока требование вступит в силу, однако в перспективе установка кнопки всё равно станет неизбежной.

Безопасность будущего — в интеллектуальных системах

Мировая автопромышленность движется к полной интеграции интеллектуальных технологий. Системы автоматического вызова помощи, датчики столкновения, функции автоторможения — всё это становится стандартом безопасности в новых авто.

Введение обязательной кнопки SOS — логичный шаг в развитии этой тенденции. Для Казахстана это не просто следование международным нормам, а реальный вклад в снижение смертности и травматизма на дорогах.