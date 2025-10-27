Границы открываются: Россия снимает ограничения на импорт из Казахстана

Президент России Владимир Путин подписал указ, который снимает до 10 декабря 2025 года обязательное требование о маркировке товаров из Казахстана и Кыргызстана при их ввозе в страну. Это решение направлено на стабилизацию поставок и устранение логистических затруднений, с которыми столкнулись импортеры и торговые сети, сообщает Lada.kz.
Согласно документу, товары, поступающие из Казахстана и Кыргызстана, теперь могут ввозиться в Россию без обязательной маркировки Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Ранее такие отметки подтверждали страну происхождения и соответствие стандартам ЕАЭС. Из-за их отсутствия многие грузы задерживались на границах, а оформление партий занимало недели.
Теперь отсутствие маркировки не будет считаться нарушением, что позволит компаниям значительно упростить процесс поставок.
До принятия указа тысячи грузовиков неделями простаивали на пограничных пунктах пропуска. В результате:
нарушались сроки поставок,
пустели склады и полки магазинов,
миллионы онлайн-заказов не доходили до покупателей.
Такая ситуация создавала напряженность на рынке, особенно в сферах торговли одеждой, электроникой и бытовыми товарами.
Введение послаблений позволит:
ускорить перемещение грузов между странами ЕАЭС,
разблокировать логистические цепочки,
восстановить ассортимент в магазинах и интернет-торговле.
По оценкам экспертов, временная мера поможет вернуть на российский рынок многие категории потребительских товаров, дефицит которых уже начал ощущаться — от электроники до текстиля.
Несмотря на упрощение правил, российские власти подчеркнули, что таможенный и санитарный контроль останется на прежнем уровне.
Он необходим для предотвращения нелегального импорта, фальсификата и нарушений норм безопасности.
Таким образом, указ не отменяет проверок, но делает торговлю между союзными странами более гибкой и предсказуемой.
Послабление совпадает с курсом России на укрепление экономических связей внутри ЕАЭС и снижение административных барьеров. Казахстан и Кыргызстан входят в число ключевых партнеров Москвы по поставкам товаров массового спроса.
Временное освобождение от маркировки рассматривается как антикризисная мера, способная стабилизировать рынок и поддержать взаимную торговлю на фоне сложной международной конъюнктуры.
Решение Путина упростит движение товаров между странами и поможет избежать перебоев с поставками. При этом контроль за безопасностью и легальностью продукции сохранится, что позволит сбалансировать интересы бизнеса и государства.
