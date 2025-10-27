18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
27.10.2025, 09:36

Границы открываются: Россия снимает ограничения на импорт из Казахстана

Новости Казахстана 0 5 353

Президент России Владимир Путин подписал указ, который снимает до 10 декабря 2025 года обязательное требование о маркировке товаров из Казахстана и Кыргызстана при их ввозе в страну. Это решение направлено на стабилизацию поставок и устранение логистических затруднений, с которыми столкнулись импортеры и торговые сети, сообщает Lada.kz. 

©Коллаж / Shutterstock/Fotodom
©Коллаж / Shutterstock/Fotodom

Новые правила: что именно изменилось

Согласно документу, товары, поступающие из Казахстана и Кыргызстана, теперь могут ввозиться в Россию без обязательной маркировки Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее такие отметки подтверждали страну происхождения и соответствие стандартам ЕАЭС. Из-за их отсутствия многие грузы задерживались на границах, а оформление партий занимало недели.

Теперь отсутствие маркировки не будет считаться нарушением, что позволит компаниям значительно упростить процесс поставок.

Последствия прежних ограничений

До принятия указа тысячи грузовиков неделями простаивали на пограничных пунктах пропуска. В результате:

  • нарушались сроки поставок,

  • пустели склады и полки магазинов,

  • миллионы онлайн-заказов не доходили до покупателей.

Такая ситуация создавала напряженность на рынке, особенно в сферах торговли одеждой, электроникой и бытовыми товарами.

Что даст временная отмена маркировки

Введение послаблений позволит:

  • ускорить перемещение грузов между странами ЕАЭС,

  • разблокировать логистические цепочки,

  • восстановить ассортимент в магазинах и интернет-торговле.

По оценкам экспертов, временная мера поможет вернуть на российский рынок многие категории потребительских товаров, дефицит которых уже начал ощущаться — от электроники до текстиля.

Контроль сохранится

Несмотря на упрощение правил, российские власти подчеркнули, что таможенный и санитарный контроль останется на прежнем уровне.
Он необходим для предотвращения нелегального импорта, фальсификата и нарушений норм безопасности.

Таким образом, указ не отменяет проверок, но делает торговлю между союзными странами более гибкой и предсказуемой.

Экономический и политический контекст

Послабление совпадает с курсом России на укрепление экономических связей внутри ЕАЭС и снижение административных барьеров. Казахстан и Кыргызстан входят в число ключевых партнеров Москвы по поставкам товаров массового спроса.

Временное освобождение от маркировки рассматривается как антикризисная мера, способная стабилизировать рынок и поддержать взаимную торговлю на фоне сложной международной конъюнктуры.

Итог

Решение Путина упростит движение товаров между странами и поможет избежать перебоев с поставками. При этом контроль за безопасностью и легальностью продукции сохранится, что позволит сбалансировать интересы бизнеса и государства.

23
5
3
