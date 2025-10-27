Почему казахстанцам не дадут менять валюту ночью — ответ Нацбанка

Қазақ тіліне аудару

Национальный банк Казахстана прокомментировал вопрос о возможности открытия обменных пунктов, работающих 24 часа в сутки, особенно в туристических зонах — у крупных гостиниц и в центре городов. Несмотря на рост числа иностранных гостей, регулятор не видит необходимости менять действующий порядок, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Bloomberg

Действующие ограничения на работу обменников

Как напомнили в Нацбанке, с 2019 года в Казахстане установлен единый режим работы обменных пунктов — с 9:00 до 20:00. Это правило действует на всей территории страны и касается всех обменных пунктов, кроме тех, что расположены:

в зданиях железнодорожных вокзалов и казино;

в международных аэропортах;

на пунктах пропуска через государственную границу.

Для этих объектов ограничений по времени нет — они могут работать круглосуточно, так как находятся под постоянным контролем служб безопасности и видеонаблюдения.

Кто может работать дольше обычного

Кроме того, в Нацбанке уточнили, что обменные пункты, расположенные в зданиях торговых объектов первой категории, имеют право продлевать время работы до 22:00.

Это послабление действует в отношении крупных торгово-развлекательных центров, где обеспечен высокий уровень безопасности и присутствует охрана.

Главная причина ограничений — безопасность

В финансовом регуляторе подчеркнули, что ограничение времени работы обменников направлено прежде всего на минимизацию рисков безопасности — как для самих пунктов, так и для клиентов.

Ночные часы считаются наиболее опасными с точки зрения возможных нападений и мошенничества.

Кроме того, представители Нацбанка отметили, что подобная практика не является уникальной для Казахстана. В большинстве стран мира обменные пункты также работают по ограниченному графику, а круглосуточный обмен валют обычно доступен только в аэропортах и на транспортных узлах.

Жалоб на график работы не поступало

Как сообщили в Нацбанке, никаких обращений или жалоб по поводу ограниченного режима работы обменных пунктов, в том числе от иностранных туристов, в учреждение не поступало.

Регулятор подчеркнул, что существующая система полностью отвечает потребностям рынка и обеспечивает баланс между удобством клиентов и безопасностью финансовых операций.

Турпоток в Казахстан растет

Тем временем туристическая отрасль демонстрирует заметный рост. За первое полугодие 2025 года гостиницы, коттеджи, шале и хостелы Казахстана приняли 622,9 тысячи иностранных гостей, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Особенно активно страну посещают туристы из Канады и Австралии, которые, по данным аналитиков, тратят на поездку в Казахстан около 1 миллиона тенге.

Рост туризма, по мнению экспертов, повышает спрос на валютные операции, однако Нацбанк считает, что существующей инфраструктуры вполне достаточно для удовлетворения потребностей путешественников.

Итог

Нацбанк Казахстана не планирует пересматривать действующий график работы обменных пунктов. В ведомстве уверены, что нынешний режим обеспечивает необходимый уровень безопасности и соответствует международной практике.

Для туристов, которым необходим обмен валюты в нерабочие часы, круглосуточные пункты доступны в аэропортах, на вокзалах и пограничных зонах страны.