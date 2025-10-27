«Всё станет автоматическим»: в Казахстане хотят отменить декларации о доходах

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане в ближайшие годы может полностью исчезнуть необходимость вручную декларировать доходы. Как сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, министерство рассматривает возможность отказа от этой процедуры в рамках обновления Налогового кодекса, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Переход к автоматическому учету доходов

По его словам, в документе предусмотрен переход на систему предзаполненных деклараций — режим, при котором налоговая отчетность будет формироваться автоматически. Данные для таких деклараций будут поступать из кассовых аппаратов, банковских систем и других государственных источников, что позволит собирать информацию о доходах граждан без их участия.

«Все прозрачно — мы видим все доходы и расходы»

Биржанов отметил, что развитие цифровых инструментов сделало процесс контроля доходов и расходов максимально прозрачным. Сегодня, по его словам, все финансовые потоки уже фиксируются в государственных базах данных, а у налоговых органов есть доступ к информации о получателях и источниках доходов.

«В перспективе, думаю, в ближайшие пять лет само декларирование уйдет. Сейчас все прозрачно: оплату мы видим, получателей видим, информацию о доходах получаем от других органов. Поэтому как история, декларирование, наверное, уйдет в небытие», — заявил он.

Первый шаг — автоматическое предзаполнение

Система предзаполнения деклараций станет переходным этапом к полному отказу от традиционного декларирования. На первом этапе гражданам все еще потребуется проверять и подтверждать предоставленные данные, однако со временем этот процесс может стать полностью автоматическим.

Таким образом, Министерство финансов рассчитывает, что налоговая отчетность в Казахстане будет формироваться без участия человека, что упростит процедуру для граждан и повысит эффективность администрирования налогов.