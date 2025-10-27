Гены решают всё: казахстанцам настоятельно рекомендуют проходить генетическое обследование до брака

Қазақ тіліне аудару

Профессор, доктор медицинских наук Талшын Укыбасова подчеркнула важность прохождения генетического обследования до создания семьи. По ее словам, именно наследственность во многом определяет интеллект человека, психическое и физическое здоровье, а также предрасположенность к различным заболеваниям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: za.pinterest.com

Наследственность определяет многое

По словам ученого, существует четкая закономерность передачи черт и особенностей от родителей детям. Так, некоторые качества наследуются от отца к дочери, а другие — от матери к сыну.

Генетическая предрасположенность влияет не только на физическое состояние, но и на интеллектуальные и эмоциональные особенности человека.

— Подготовка к беременности — это важная часть политики здравоохранения не только на уровне семьи, но и всего общества. Если у одного из будущих супругов в роду есть случаи наследственных заболеваний, необходимо обязательно пройти генетическое обследование, — отметила профессор в эфире программы «Bugin Live» телеканала Jibek Joly.

Что включает генетическое обследование

Укыбасова пояснила, что в первую очередь проводится определение кариотипа — набора хромосом человека. После этого специалисты исследуют возможные генетические нарушения, способные повлиять на здоровье будущего ребенка.

Сегодня подобные обследования доступны практически во всех регионах Казахстана, подчеркнула эксперт.

Болезни, которые можно предсказать заранее

Профессор напомнила, что существуют наследственные заболевания, которые невозможно вылечить, однако их можно выявить до наступления беременности. Современная генетика позволяет рассчитать вероятность передачи таких болезней потомству.

Кроме того, технологии дают возможность определить состояние здоровья плода уже в первые 12 недель беременности, что помогает вовремя принять необходимые медицинские меры.

Аутизм и ожирение — не только наследственность

Комментируя распространенные мифы, специалист уточнила, что наследственная природа аутизма пока не доказана. Этот диагноз чаще всего связан с эпигенетическими факторами — образом жизни, условиями среды, уровнем стресса и психологическим состоянием человека.

Также она отметила, что крупное телосложение действительно может быть наследственным, однако ожирение чаще всего связано с питанием, физической активностью и привычками.

ДНК-тесты раскрывают происхождение человека

В заключение профессор рассказала, что современные технологии позволяют с помощью ДНК-анализа определить этническое происхождение человека.

Результаты таких исследований показывают процентное соотношение азиатских, европейских или африканских генетических компонентов.

Однако, уточнила Укыбасова, определить конкретных родителей или ближайших предков можно только при наличии ДНК-образцов матери и отца.