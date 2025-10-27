Казахстанцам рассказали, когда “привет от друга” заканчивается утечкой данных

Қазақ тіліне аудару

В эпоху цифровых технологий телефонное и онлайн-мошенничество стало одной из самых распространенных угроз. Многие пользователи попадаются на уловки злоумышленников, особенно когда те представляются сотрудниками банков, государственных органов или известных компаний. Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Дмитрий Мун рассказал, как действовать, если вы по неосторожности сообщили код мошеннику, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: YouTube

Как распознать обман: доверие как главный инструмент злоумышленников

По словам Дмитрия Муна, главная цель мошенников — вызвать доверие у жертвы. Они часто маскируются под знакомых людей, подделывая фото и имена в мессенджерах, либо используют голоса, похожие на реальные.

«Если вы продиктовали кому-то код, главное — вовремя понять это и прекратить общение. Даже если голос кажется знакомым или в WhatsApp стоит фото вашего друга, не стоит верить на слово», — подчеркнул вице-министр.

Мошенники действуют по определенному сценарию: сначала они получают незначительные сведения (например, код или одноразовый пароль), а затем втягивают человека в разговор, пытаясь выведать паспортные данные, ИИН или убедить оформить кредит.

Почему передача кода — только начало атаки

Как пояснил представитель Минцифры, сам факт передачи кода еще не означает, что данные уже утекли. Опасность возникает позже, если человек продолжает разговор и сообщает дополнительную информацию.

Продиктованный код становится для злоумышленника «крючком» — способом проверить доверчивость собеседника и подготовить почву для следующего шага. Чем дольше длится общение, тем выше риск утечки данных и финансовых потерь.

Пошаговые действия при подозрении на мошенничество

Если вы осознали, что продиктовали код постороннему человеку, важно действовать быстро и хладнокровно. Министерство цифрового развития рекомендует придерживаться следующего алгоритма:

Немедленно прекратите общение.

Не отвечайте на звонки, сообщения и видеозвонки от неизвестных номеров, даже если они кажутся официальными. Не переходите по ссылкам.

Любые ссылки, отправленные после разговора, могут вести на фишинговые сайты или содержать вредоносное ПО. Не устанавливайте подозрительные приложения.

Злоумышленники часто предлагают скачать “служебное” приложение — именно так они получают удалённый доступ к вашему телефону. Обратитесь за консультацией.

Позвоните в контакт-центр 1414 или обратитесь в полицию, чтобы уточнить, нужно ли предпринимать дополнительные меры по защите аккаунтов и данных.

Когда риск минимален

Если вы вовремя осознали ошибку и сразу прекратили разговор, то вероятность реальной утечки данных крайне мала. В таких случаях мошенники не успевают использовать полученную информацию. Однако эксперты напоминают: любое сомнение лучше проверить, особенно если речь идет о финансовых сервисах или персональных данных.

Главное правило — не доверять «знакомым голосам» и «официальным сообщениям»

Современные технологии позволяют мошенникам подделывать не только номера телефонов, но и голоса, изображения и даже видеосвязь. Поэтому единственный способ защититься — сохранять критическое мышление и не сообщать никому личные данные, коды подтверждения и пароли.

Хладнокровие, осторожность и своевременное обращение за консультацией — три ключевых шага, которые помогут избежать последствий даже после случайной передачи кода мошеннику.