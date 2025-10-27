18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.10.2025, 13:02

Казахстанцам рассказали, когда “привет от друга” заканчивается утечкой данных

Новости Казахстана 0 549

В эпоху цифровых технологий телефонное и онлайн-мошенничество стало одной из самых распространенных угроз. Многие пользователи попадаются на уловки злоумышленников, особенно когда те представляются сотрудниками банков, государственных органов или известных компаний. Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Дмитрий Мун рассказал, как действовать, если вы по неосторожности сообщили код мошеннику, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Как распознать обман: доверие как главный инструмент злоумышленников

По словам Дмитрия Муна, главная цель мошенников — вызвать доверие у жертвы. Они часто маскируются под знакомых людей, подделывая фото и имена в мессенджерах, либо используют голоса, похожие на реальные.

«Если вы продиктовали кому-то код, главное — вовремя понять это и прекратить общение. Даже если голос кажется знакомым или в WhatsApp стоит фото вашего друга, не стоит верить на слово», — подчеркнул вице-министр.

Мошенники действуют по определенному сценарию: сначала они получают незначительные сведения (например, код или одноразовый пароль), а затем втягивают человека в разговор, пытаясь выведать паспортные данные, ИИН или убедить оформить кредит.

Почему передача кода — только начало атаки

Как пояснил представитель Минцифры, сам факт передачи кода еще не означает, что данные уже утекли. Опасность возникает позже, если человек продолжает разговор и сообщает дополнительную информацию.

Продиктованный код становится для злоумышленника «крючком» — способом проверить доверчивость собеседника и подготовить почву для следующего шага. Чем дольше длится общение, тем выше риск утечки данных и финансовых потерь.

Пошаговые действия при подозрении на мошенничество

Если вы осознали, что продиктовали код постороннему человеку, важно действовать быстро и хладнокровно. Министерство цифрового развития рекомендует придерживаться следующего алгоритма:

  1. Немедленно прекратите общение.
    Не отвечайте на звонки, сообщения и видеозвонки от неизвестных номеров, даже если они кажутся официальными.

  2. Не переходите по ссылкам.
    Любые ссылки, отправленные после разговора, могут вести на фишинговые сайты или содержать вредоносное ПО.

  3. Не устанавливайте подозрительные приложения.
    Злоумышленники часто предлагают скачать “служебное” приложение — именно так они получают удалённый доступ к вашему телефону.

  4. Обратитесь за консультацией.
    Позвоните в контакт-центр 1414 или обратитесь в полицию, чтобы уточнить, нужно ли предпринимать дополнительные меры по защите аккаунтов и данных.

Когда риск минимален

Если вы вовремя осознали ошибку и сразу прекратили разговор, то вероятность реальной утечки данных крайне мала. В таких случаях мошенники не успевают использовать полученную информацию. Однако эксперты напоминают: любое сомнение лучше проверить, особенно если речь идет о финансовых сервисах или персональных данных.

Главное правило — не доверять «знакомым голосам» и «официальным сообщениям»

Современные технологии позволяют мошенникам подделывать не только номера телефонов, но и голоса, изображения и даже видеосвязь. Поэтому единственный способ защититься — сохранять критическое мышление и не сообщать никому личные данные, коды подтверждения и пароли.

Хладнокровие, осторожность и своевременное обращение за консультацией — три ключевых шага, которые помогут избежать последствий даже после случайной передачи кода мошеннику.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь