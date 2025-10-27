18+
27.10.2025, 14:00

С 1 декабря Beeline лишит часть пользователей важных привилегий

Новости Казахстана 0 7 656

С 1 декабря 2025 года оператор мобильной связи Beeline официально отключит услугу Loyalty для корпоративного тарифа Keńse 30. Клиенты компании лишатся ряда премиальных преимуществ, включая бесплатный доступ в лаундж-зоны аэропортов и поездки на бизнес-такси, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Премиальная услуга уходит в прошлое

Beeline сообщил о закрытии программы лояльности для корпоративных абонентов как о плановом этапе обновления продуктовой линейки. Ранее опция Loyalty предоставляла пользователям дополнительные бонусы, повышавшие комфорт при деловых поездках и командировках.

Компания пояснила, что до конца ноября все привилегии будут действовать в полном объёме, а само отключение произойдёт с 1 декабря 2025 года. После этой даты сервис перестанет быть доступным.

«Это часть планового обновления, которое позволит сделать наши предложения более актуальными и полезными. Мы заранее информируем клиентов, чтобы у них было достаточно времени подготовиться к изменениям», — сообщили в Beeline.

Что конкретно изменится

Сервис Loyalty включал несколько опций, ориентированных на представителей бизнеса и корпоративный сектор. В их числе:

  • Бесплатный доступ в лаундж-зоны аэропортов;

  • Поездки на бизнес-такси;

  • Привилегированное обслуживание в рамках корпоративного тарифа Keńse 30.

Теперь все эти бонусы перестанут предоставляться, а владельцам тарифов рекомендуется воспользоваться оставшимися возможностями до конца ноября.

Основные параметры изменений:

  • Отключаемая услуга: Loyalty

  • Тариф: Keńse 30

  • Дата прекращения: 1 декабря 2025 года

  • Срок действия опций: до 30 ноября включительно

Почему компания идёт на этот шаг

В Beeline уточняют, что решение связано с обновлением корпоративных тарифов и оптимизацией программ для бизнеса. По словам представителей оператора, цель изменений — предложить клиентам более современные и релевантные решения, соответствующие новым потребностям корпоративного сектора.

Подобные обновления часто связаны с пересмотром затрат на бонусные сервисы и фокусом на цифровые решения, которые обеспечивают гибкость и эффективность обслуживания корпоративных клиентов.

Что это значит для пользователей тарифа Keńse 30

Для действующих абонентов корпоративного тарифа предстоящие изменения означают, что:

  1. Нужно потратить бонусы заранее. До конца ноября клиенты могут воспользоваться всеми преимуществами — поездками на бизнес-такси и доступом в лаундж-зоны. После 1 декабря эти опции будут недоступны.

  2. Следует пересмотреть расходы на поездки. Если компания использовала данные привилегии для сотрудников, командировочные бюджеты стоит скорректировать с учётом предстоящего отключения сервиса.

  3. Стоит следить за новыми предложениями. Beeline подчёркивает, что обновление тарифной линейки может привести к появлению новых форматов обслуживания бизнес-клиентов. Возможны альтернативные программы лояльности или расширенные тарифные планы.

Что ожидать дальше

Аналитики отмечают, что отказ от программы Loyalty может стать частью более широкой стратегии Beeline по перезапуску корпоративных тарифов. На фоне растущей конкуренции на рынке бизнес-услуг телеком-операторы стремятся к оптимизации расходов и внедрению цифровых решений вместо дорогостоящих бонусных опций.

В ближайшие месяцы можно ожидать анонсов новых предложений для корпоративного сегмента, ориентированных на современные инструменты связи, аналитики и автоматизации процессов.

