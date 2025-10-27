Ушёл из жизни известный в прошлом вратарь национальной сборной Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Бывший голкипер национальной сборной Казахстана Андрей Морев скончался на 53-м году жизни. О трагической новости сообщила Казахстанская федерация футбола (КФФ), передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Андрей Морев / фото предоставлено КФФ

Память, оставшаяся в истории футбола

В официальном обращении КФФ выразила глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам спортсмена:

«Память о нём навсегда останется в истории отечественного футбола и в сердцах тех, кто имел честь с ним работать и играть», — говорится в сообщении федерации.

Андрей Валерьевич Морев был известен не только высоким профессионализмом, но и исключительным человеческим качеством, благодаря которому пользовался уважением в футбольной среде.

Карьера и достижения

Морев выступал за целый ряд ведущих казахстанских клубов: «Женис», «Окжетпес», «Тобол» и «Актобе». Именно с актюбинской командой он достиг наибольших успехов — дважды становился чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны.

В 2005 году Андрей Морев был признан лучшим вратарём Казахстана, подтвердив свой статус одного из сильнейших стражей ворот в истории отечественного футбола.

Игра за национальную сборную

В составе сборной Казахстана Морев провёл два официальных матча. Его дебют запомнился болельщикам надолго: в игре против Турции он сумел отразить пенальти, сразу продемонстрировав уверенность и мастерство.

Светлая память спортсмену

Футбольное сообщество Казахстана скорбит по утрате выдающегося вратаря.

Память об Андрее Мореве останется неотъемлемой частью истории казахстанского футбола — как пример профессионализма, мужества и верности игре.