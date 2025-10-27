18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.10.2025, 14:33

Ушёл из жизни известный в прошлом вратарь национальной сборной Казахстана

Новости Казахстана 0 438

Бывший голкипер национальной сборной Казахстана Андрей Морев скончался на 53-м году жизни. О трагической новости сообщила Казахстанская федерация футбола (КФФ), передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Андрей Морев / фото предоставлено КФФ
Андрей Морев / фото предоставлено КФФ

Память, оставшаяся в истории футбола

В официальном обращении КФФ выразила глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам спортсмена:

«Память о нём навсегда останется в истории отечественного футбола и в сердцах тех, кто имел честь с ним работать и играть», — говорится в сообщении федерации.

Андрей Валерьевич Морев был известен не только высоким профессионализмом, но и исключительным человеческим качеством, благодаря которому пользовался уважением в футбольной среде.

Карьера и достижения

Морев выступал за целый ряд ведущих казахстанских клубов: «Женис», «Окжетпес», «Тобол» и «Актобе». Именно с актюбинской командой он достиг наибольших успехов — дважды становился чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны.

В 2005 году Андрей Морев был признан лучшим вратарём Казахстана, подтвердив свой статус одного из сильнейших стражей ворот в истории отечественного футбола.

Игра за национальную сборную

В составе сборной Казахстана Морев провёл два официальных матча. Его дебют запомнился болельщикам надолго: в игре против Турции он сумел отразить пенальти, сразу продемонстрировав уверенность и мастерство.

Светлая память спортсмену

Футбольное сообщество Казахстана скорбит по утрате выдающегося вратаря.
Память об Андрее Мореве останется неотъемлемой частью истории казахстанского футбола — как пример профессионализма, мужества и верности игре.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь