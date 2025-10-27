КСК обязали отчитываться за каждый гвоздь: казахстанцы будут видеть, куда уходят их деньги

Қазақ тіліне аудару

Жильцы многоквартирных домов годами исправно платят за уборку, ремонт и обслуживание, но часто так и не видят, куда уходят их деньги. Теперь ситуация должна измениться: с 17 сентября управляющие организации обязаны предоставлять открытые отчёты о расходах. За уклонение предусмотрены ощутимые штрафы — и платить их предстоит лично руководителям, а не жильцам, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: gov.kz

Новые требования закона

В закон «О жилищных отношениях» внесена статья 46, посвящённая прозрачности доходов и расходов по каждому дому.

Теперь председатели КСК, ОСИ и управляющие компании обязаны:

подавать ежемесячный отчёт — не позднее 20 числа следующего месяца ;

предоставлять годовой отчёт — до 1 апреля следующего года.

Эти документы должны быть доступны жильцам — размещаться на досках объявлений, в чатах дома или в мобильных приложениях.

Ответственность за отказ от отчётности

В Кодекс об административных правонарушениях добавлены новые штрафы (статья 320 КоАП):

50 МРП (197 тысяч тенге) — если отчёт не представлен;

100 МРП (393 тысячи тенге) — за повторное нарушение.

При этом оплачивать штрафы запрещено из средств дома — руководитель КСК или ОСИ обязан внести их из собственной зарплаты.

Куда уходят деньги жильцов

Все платежи жильцов делятся на три вида взносов — два обязательных и один добровольный.

1. Текущий взнос

Ежемесячная оплата текущего содержания дома: уборка, освещение, мелкий ремонт, обслуживание инженерных систем, пожарная безопасность.

Размер зависит от площади квартиры. Минимальную ставку устанавливает акимат, привязывая её к месячному расчетному показателю (МРП). В 2025 году минимальный порог — 3932 тенге.

Для паркингов и кладовых помещений тариф может быть выше, но не более чем в два раза.

Повысить размер платы можно только решением общего собрания жильцов — председатель не имеет на это права.

2. Накопительный взнос

Эти средства предназначены для капитального ремонта: крыши, фасада, лифтов, инженерных сетей.

Минимум по закону — 0,005 МРП за 1 кв. м, что в 2025 году составляет 19,66 тенге.

Пример: для квартиры площадью 70 кв. м ежемесячный взнос составит около 1400 тенге. Потратить накопленные средства можно исключительно на капремонт и только с согласия жильцов.

3. Целевой взнос

Это добровольный сбор на конкретные нужды: установку камер наблюдения, домофонов, благоустройство, озеленение. Решение о его введении принимается только после голосования жильцов.

Что должно быть в отчётах

Содержание отчётности теперь строго регламентировано законом.

Ежемесячный отчёт включает:

адрес дома и форму управления;

остатки на счетах;

задолженности жильцов;

все поступления и расходы: зарплаты, уборка, коммунальные услуги, лифты, ремонт, инвентарь, капитальный ремонт.

Документ заверяется подписями бухгалтера, председателя и совета дома.

Он отражает только фактические данные за один месяц и не требует подтверждения актами.

Годовой отчёт должен содержать:

общие итоги за 12 месяцев — сколько собрано и потрачено;

остатки на начало и конец года;

долги жильцов;

сравнение плановых и фактических показателей;

подтверждение всех расходов актами выполненных работ.

Таким образом, ежемесячный отчёт нужен для текущего контроля, а годовой — для итогового анализа финансов дома.

Если отчёта нет: порядок действий жильцов

Юрист и председатель Ассоциации КСК г. Алматы Аркадий Рубцов объясняет, как поступить в случае нарушения:

«Если отчёт не вывесили, жильцы должны составить акт и направить письменный запрос. Ответ должны дать в течение 15 дней. Если реакции нет — следует подать жалобу в жилищную инспекцию через акимат. Сделать это можно через платформу E-Otinish. Если нарушение подтвердится, штрафа не избежать».

По словам эксперта, председатели ОСИ и директора управляющих компаний уже осведомлены об изменениях, поэтому дисциплина в сфере отчётности должна заметно повыситься.