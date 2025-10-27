18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.10.2025, 16:30

Секреты возврата пенсионных денег: что нужно сделать казахстанцам до конца года

Новости Казахстана 0 2 781

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) обратился к казахстанцам из льготных категорий с напоминанием: те, кто досрочно снимал пенсионные накопления в 2021–2022 годах, могут вернуть часть уплаченного индивидуального подоходного налога (ИПН). Крайний срок подачи заявления — 31 декабря 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Эта возможность связана с временным изменением Налогового кодекса: срок для обращения за налоговым вычетом продлили с трех до пяти лет.

Почему важно действовать сейчас

При досрочном изъятии пенсионных накоплений на жилье или лечение с выплат удерживается ИПН в размере 10%. Однако граждане из льготных категорий имеют право на налоговый вычет — в пределах 882 МРП, что позволяет вернуть налог полностью или частично.

  • Проблема: многие, кто снимал накопления в 2021–2022 годах, не успели оформить возврат в стандартный трехлетний срок.

  • Решение: поправки в Налоговый кодекс с июля 2025 года увеличили срок до пяти лет.

  • Дедлайн: возможность возврата действует только до 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года срок снова составит три года.

Кто может вернуть налог

Право на возврат ИПН имеют граждане, перечисленные в статье 346 Налогового кодекса:

  • Лица с инвалидностью I–III групп;

  • Один из родителей или опекун ребенка с инвалидностью;

  • Усыновители или приемные родители детей-сирот;

  • Ветераны боевых действий и другие категории льготников.

Чтобы воспользоваться правом, необходимо до конца года обратиться в филиал ЕНПФ с заявлением и подтверждающими документами.

Что изменится с 1 января 2026 года

С наступлением нового года вступает в силу новый Налоговый кодекс, который радикально изменит систему налогообложения пенсионных выплат:

  • Отмена ИПН: все выплаты из ЕНПФ для резидентов Казахстана перестанут облагаться подоходным налогом.

  • Списание долгов: все текущие налоговые обязательства по «отложенному» ИПН будут аннулированы с 1 января 2026 года.

Важно: новый кодекс не позволит вернуть ранее уплаченный налог для граждан, не относящихся к льготным категориям, даже если налог был уплачен единовременно.

Практическая польза для граждан

  • Льготники, снявшие пенсию в 2021–2022 гг.: осталось всего два месяца, чтобы подать заявление и вернуть налог. После 31 декабря 2025 года это право будет утрачено.

  • Если есть «отложенный» налог: с 1 января 2026 года долг будет списан, но для льготников подача заявления сейчас позволит уменьшить задолженность до конца года.

  • Нельготники, уплатившие налог сразу: вернуть деньги нельзя; отмена ИПН в 2026 году не распространяется на уже уплаченные суммы.

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной финансовой рекомендацией.

2
1
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь