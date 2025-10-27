Секреты возврата пенсионных денег: что нужно сделать казахстанцам до конца года

Қазақ тіліне аудару

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) обратился к казахстанцам из льготных категорий с напоминанием: те, кто досрочно снимал пенсионные накопления в 2021–2022 годах, могут вернуть часть уплаченного индивидуального подоходного налога (ИПН). Крайний срок подачи заявления — 31 декабря 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Эта возможность связана с временным изменением Налогового кодекса: срок для обращения за налоговым вычетом продлили с трех до пяти лет.

Почему важно действовать сейчас

При досрочном изъятии пенсионных накоплений на жилье или лечение с выплат удерживается ИПН в размере 10%. Однако граждане из льготных категорий имеют право на налоговый вычет — в пределах 882 МРП, что позволяет вернуть налог полностью или частично.

Проблема: многие, кто снимал накопления в 2021–2022 годах, не успели оформить возврат в стандартный трехлетний срок.

Решение: поправки в Налоговый кодекс с июля 2025 года увеличили срок до пяти лет.

Дедлайн: возможность возврата действует только до 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года срок снова составит три года.

Кто может вернуть налог

Право на возврат ИПН имеют граждане, перечисленные в статье 346 Налогового кодекса:

Лица с инвалидностью I–III групп;

Один из родителей или опекун ребенка с инвалидностью;

Усыновители или приемные родители детей-сирот;

Ветераны боевых действий и другие категории льготников.

Чтобы воспользоваться правом, необходимо до конца года обратиться в филиал ЕНПФ с заявлением и подтверждающими документами.

Что изменится с 1 января 2026 года

С наступлением нового года вступает в силу новый Налоговый кодекс, который радикально изменит систему налогообложения пенсионных выплат:

Отмена ИПН: все выплаты из ЕНПФ для резидентов Казахстана перестанут облагаться подоходным налогом.

Списание долгов: все текущие налоговые обязательства по «отложенному» ИПН будут аннулированы с 1 января 2026 года.

Важно: новый кодекс не позволит вернуть ранее уплаченный налог для граждан, не относящихся к льготным категориям, даже если налог был уплачен единовременно.

Практическая польза для граждан

Льготники, снявшие пенсию в 2021–2022 гг.: осталось всего два месяца, чтобы подать заявление и вернуть налог. После 31 декабря 2025 года это право будет утрачено.

Если есть «отложенный» налог: с 1 января 2026 года долг будет списан, но для льготников подача заявления сейчас позволит уменьшить задолженность до конца года.

Нельготники, уплатившие налог сразу: вернуть деньги нельзя; отмена ИПН в 2026 году не распространяется на уже уплаченные суммы.

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной финансовой рекомендацией.