На границе с Казахстаном российские таможенники задержали почти тонну запрещённого шоколада из Украины

Российские таможенники остановили попытку ввоза в страну крупной партии шоколада украинского производства. Инцидент произошёл на границе с Казахстаном, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы .

Фото: ФТС России

Контроль на границе: внимание к грузовикам из Казахстана

Мобильная группа Алтайской таможни провела проверку грузового транспорта, направлявшегося в Россию из Казахстана. В ходе осмотра был выявлен груз, нарушающий действующие российские ограничения.

Что нашли таможенники

В кузове грузовика находились:

372 картонные коробки ;

Почти 714 килограмм плиточного шоколада ;

Производство: кондитерская фабрика Украины.

Отмечается, что данная продукция попадает под действующие санкции и её ввоз на территорию России запрещён.

Дальнейшие меры и проверка

По итогам проверки:

Транспортное средство и товар были возвращены отправителю;

Проводится административная проверка по статье 16.3 Кодекса об административных правонарушениях России, которая предусматривает ответственность за несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров.

Итог

Случай демонстрирует, что российские таможенные службы продолжают тщательно контролировать границу с Казахстаном и предотвращают ввоз продукции, подпадающей под санкции.