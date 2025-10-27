На границе с Казахстаном российские таможенники задержали почти тонну запрещённого шоколада из Украины

Российские таможенники остановили попытку ввоза в страну крупной партии шоколада украинского производства. Инцидент произошёл на границе с Казахстаном, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы.
Мобильная группа Алтайской таможни провела проверку грузового транспорта, направлявшегося в Россию из Казахстана. В ходе осмотра был выявлен груз, нарушающий действующие российские ограничения.
В кузове грузовика находились:
372 картонные коробки;
Почти 714 килограмм плиточного шоколада;
Производство: кондитерская фабрика Украины.
Отмечается, что данная продукция попадает под действующие санкции и её ввоз на территорию России запрещён.
По итогам проверки:
Транспортное средство и товар были возвращены отправителю;
Проводится административная проверка по статье 16.3 Кодекса об административных правонарушениях России, которая предусматривает ответственность за несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров.
Случай демонстрирует, что российские таможенные службы продолжают тщательно контролировать границу с Казахстаном и предотвращают ввоз продукции, подпадающей под санкции.
Комментарии0 комментарий(ев)