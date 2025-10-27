До 18% за три месяца: какие банки в Казахстане предлагают лучшие депозиты

В октябре 2025 года краткосрочные депозиты снова привлекают внимание вкладчиков: ставки растут, а банки активно борются за клиентов. По данным Finratings.kz, на рынке можно найти трехмесячные накопительные депозиты с доходностью до 18% годовых. Мы подготовили подробный обзор самых выгодных предложений и объяснили, кому стоит обратить на них внимание, сообщает Lada.kz.
Краткосрочные накопительные депозиты с возможностью пополнения (но без права частичного снятия) остаются одним из самых востребованных инструментов для достижения финансовых целей в обозримом будущем.
Их основные преимущества:
Высокая доходность — благодаря повышенной базовой ставке Национального банка.
Финансовая дисциплина — вкладчик регулярно откладывает средства, не снимая их преждевременно.
Гибкость накоплений — возможность пополнения позволяет увеличивать доходность при частых поступлениях.
Такие депозиты подходят для тех, кто копит на конкретные цели: поездку, покупку техники или создание резервного фонда на непредвиденные расходы.
Максимальную доходность на рынке — 18% годовых по ГЭСВ — предлагают сразу три банка.
Особенности предложений:
HomeCredit Bank: минимальный взнос всего 1 000 ₸, ежедневная капитализация, выгодна для частых пополнений.
KMF: минимальная сумма 50 000 ₸, стандартная частота капитализации.
Kaspi Bank: минимальная сумма 100 000 ₸, стандартная капитализация.
Эти продукты отлично подходят для вкладчиков, которые хотят максимально использовать высокие ставки при разных стартовых суммах.
Следующим по доходности идет депозит ForteBank с эффективной ставкой 17,9% ГЭСВ.
Минимальная сумма вклада: 100 000 ₸
Особенности: ежемесячная капитализация, ориентирован на клиентов, готовых сделать более крупный стартовый взнос.
Тройку лидеров замыкает Bereke Bank с привлекательным предложением для широкого круга вкладчиков.
Эффективная ставка (ГЭСВ): 17%
Минимальная сумма: 5 000 ₸
Особенности: ежемесячная капитализация, низкий порог входа делает вклад доступным даже для начинающих накопителей.
В нашем обзоре представлены все актуальные предложения с возможностью пополнения:
Kaspi Bank, накопительный депозит — минимальная сумма 100 000 ₸, ГЭСВ 18,0%
KMF, депозит с пополнением — минимальная сумма 50 000 ₸, ГЭСВ 18,0%
HomeCredit Bank, Хоум+ — минимальная сумма 1 000 ₸, ГЭСВ 18,0%
ForteBank, Без снятия — минимальная сумма 100 000 ₸, ГЭСВ 17,9%
Bereke Bank, депозит с пополнением — минимальная сумма 5 000 ₸, ГЭСВ 17,0%
BCC, Моя цель — минимальная сумма 1 ₸, ГЭСВ 16,7%
Нур Банк, Сберегательный — минимальная сумма 5 000 ₸, ГЭСВ 16,0%
Altyn-i, Резерв+ — минимальная сумма 10 000 ₸, ГЭСВ 14,5%
ВТБ, Доходный+ — минимальная сумма 100 000 ₸, ГЭСВ 14,3%
KZI, Срочный депозит — минимальная сумма 50 000 ₸, ГЭСВ 13,9%
При подготовке рейтинга учитывались следующие критерии:
Срок вклада: 3 месяца
Тип вклада: с возможностью пополнения, без частичного снятия
Ранжирование: по максимальной эффективной ставке (ГЭСВ)
Участие банка: все банки входят в систему обязательного гарантирования депозитов (КФГД)
Процентные ставки и условия актуальны на 27 октября 2025 года.
Для точной информации необходимо уточнять условия в выбранном банке.
Данный обзор не является офертой; окончательные условия определяются договором с банком.
