27.10.2025, 18:40

До 18% за три месяца: какие банки в Казахстане предлагают лучшие депозиты

Новости Казахстана 0 453

В октябре 2025 года краткосрочные депозиты снова привлекают внимание вкладчиков: ставки растут, а банки активно борются за клиентов. По данным Finratings.kz, на рынке можно найти трехмесячные накопительные депозиты с доходностью до 18% годовых. Мы подготовили подробный обзор самых выгодных предложений и объяснили, кому стоит обратить на них внимание, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Зачем нужен депозит на 3 месяца

Краткосрочные накопительные депозиты с возможностью пополнения (но без права частичного снятия) остаются одним из самых востребованных инструментов для достижения финансовых целей в обозримом будущем.

Их основные преимущества:

  • Высокая доходность — благодаря повышенной базовой ставке Национального банка.

  • Финансовая дисциплина — вкладчик регулярно откладывает средства, не снимая их преждевременно.

  • Гибкость накоплений — возможность пополнения позволяет увеличивать доходность при частых поступлениях.

Такие депозиты подходят для тех, кто копит на конкретные цели: поездку, покупку техники или создание резервного фонда на непредвиденные расходы.

Топ-3 депозитов на 3 месяца с пополнением

1. Лидеры рынка: Kaspi Bank, HomeCredit Bank и KMF

Максимальную доходность на рынке — 18% годовых по ГЭСВ — предлагают сразу три банка.

Особенности предложений:

  • HomeCredit Bank: минимальный взнос всего 1 000 ₸, ежедневная капитализация, выгодна для частых пополнений.

  • KMF: минимальная сумма 50 000 ₸, стандартная частота капитализации.

  • Kaspi Bank: минимальная сумма 100 000 ₸, стандартная капитализация.

Эти продукты отлично подходят для вкладчиков, которые хотят максимально использовать высокие ставки при разных стартовых суммах.

2. ForteBank: депозит «Без снятия»

Следующим по доходности идет депозит ForteBank с эффективной ставкой 17,9% ГЭСВ.

  • Минимальная сумма вклада: 100 000 ₸

  • Особенности: ежемесячная капитализация, ориентирован на клиентов, готовых сделать более крупный стартовый взнос.

3. Bereke Bank: «Депозит с пополнением»

Тройку лидеров замыкает Bereke Bank с привлекательным предложением для широкого круга вкладчиков.

  • Эффективная ставка (ГЭСВ): 17%

  • Минимальная сумма: 5 000 ₸

  • Особенности: ежемесячная капитализация, низкий порог входа делает вклад доступным даже для начинающих накопителей.

Полный рейтинг накопительных депозитов на 3 месяца (октябрь 2025)

В нашем обзоре представлены все актуальные предложения с возможностью пополнения:

  1. Kaspi Bank, накопительный депозит — минимальная сумма 100 000 ₸, ГЭСВ 18,0%

  2. KMF, депозит с пополнением — минимальная сумма 50 000 ₸, ГЭСВ 18,0%

  3. HomeCredit Bank, Хоум+ — минимальная сумма 1 000 ₸, ГЭСВ 18,0%

  4. ForteBank, Без снятия — минимальная сумма 100 000 ₸, ГЭСВ 17,9%

  5. Bereke Bank, депозит с пополнением — минимальная сумма 5 000 ₸, ГЭСВ 17,0%

  6. BCC, Моя цель — минимальная сумма 1 ₸, ГЭСВ 16,7%

  7. Нур Банк, Сберегательный — минимальная сумма 5 000 ₸, ГЭСВ 16,0%

  8. Altyn-i, Резерв+ — минимальная сумма 10 000 ₸, ГЭСВ 14,5%

  9. ВТБ, Доходный+ — минимальная сумма 100 000 ₸, ГЭСВ 14,3%

  10. KZI, Срочный депозит — минимальная сумма 50 000 ₸, ГЭСВ 13,9%

Методология рейтинга

При подготовке рейтинга учитывались следующие критерии:

  • Срок вклада: 3 месяца

  • Тип вклада: с возможностью пополнения, без частичного снятия

  • Ранжирование: по максимальной эффективной ставке (ГЭСВ)

  • Участие банка: все банки входят в систему обязательного гарантирования депозитов (КФГД)

Важные замечания

  • Процентные ставки и условия актуальны на 27 октября 2025 года.

  • Для точной информации необходимо уточнять условия в выбранном банке.

  • Данный обзор не является офертой; окончательные условия определяются договором с банком.

