Сотни тысяч тенге ждут казахстанцев, которые решат бросить курить и пить

Отказ от вредных привычек — это не только забота о здоровье, но и реальная экономия. Finratings.kz подсчитал, сколько средний житель Казахстана тратит на сигареты и алкоголь, и как эти суммы влияют на личный бюджет, сообщает Lada.kz.

Фото: stock.adobe.com

Сколько стоит «маленькая радость» в Казахстане

Многие воспринимают расходы на сигареты и алкоголь как незначительные ежедневные траты. Однако сложенные за год суммы оказываются впечатляющими.

Средние цены на популярные товары в магазинах Казахстана осенью 2025 года выглядят так:

Пачка сигарет (20 шт.) – 950 ₸

Бутылка пива (0,5 л) – 500 ₸

Бутылка водки (0,5 л) – 1 100 ₸

Бутылка вина (средний сегмент) – 4 000 ₸

Источники: данные Министерства финансов РК и мониторинг цен в торговых сетях на октябрь 2025 года.

Расходы курильщика: что уходит из кошелька

По данным Бюро национальной статистики, средний курильщик в Казахстане потребляет около 15 сигарет в день, что эквивалентно примерно 22 пачкам в месяц.

Месячные расходы: 22 пачки × 950 ₸ = 20 900 ₸

Годовые расходы: 20 900 ₸ × 12 месяцев = 250 800 ₸

Этой суммы достаточно для покупки нового смартфона, годового абонемента в фитнес-клуб или нескольких коротких путешествий по Казахстану. За несколько лет такая экономия может превратиться в первоначальный взнос на автомобиль.

Расходы любителя алкоголя

Даже умеренное потребление алкоголя в выходные и будни выливается в ощутимую сумму:

В будни: 3 бутылки пива в неделю → 3 × 500 ₸ = 1 500 ₸

В выходные: 1 бутылка вина (или эквивалент в крепких напитках) → 4 000 ₸

Итого в неделю: 1 500 ₸ + 4 000 ₸ = 5 500 ₸

Месячные расходы: 5 500 ₸ × 4 недели = 22 000 ₸

Годовые расходы: 22 000 ₸ × 12 месяцев = 264 000 ₸

Если совмещать курение и алкоголь, годовые расходы легко превышают 500 000 ₸, что сопоставимо с ценой хорошего ноутбука или полного комплекта бытовой техники.

Скрытые расходы: здоровье стоит дорого

Прямые траты на сигареты и алкоголь — это только верхушка айсберга. Основные финансовые потери связаны с последствиями для здоровья.

1. Медицинские счета, которые не всегда покрывает ОСМС

Стоматология: Курение ухудшает здоровье зубов и десен. Профессиональная чистка стоит от 20 000 ₸, лечение пародонтита и частое пломбирование ложатся на ваш бюджет.

Лечение зависимости: В критических случаях может потребоваться частный нарколог. Вывод из запоя: 25 000–50 000 ₸ Кодирование от алкогольной зависимости: 70 000–90 000 ₸ Полный курс реабилитации в частном центре: от 500 000 ₸



2. Снижение продуктивности и потеря дохода

Частые перекуры и больничные дни приводят к потерям рабочего времени и снижению дохода.

3. Повышенные расходы на страхование

Страховые компании учитывают вредные привычки. Стоимость полиса жизни или добровольного страхования здоровья для курильщиков и пьющих может быть на 20–50% выше, чем для здоровых людей.

4 шага к финансовому и физическому здоровью

Проведите личный аудит. Записывайте траты на сигареты и алкоголь в течение недели, умножьте на 4 — это ваши примерные месячные расходы. Поставьте финансовую цель. Решите, на что потратите сэкономленные деньги: новый телефон, поездка или крупная покупка. Откройте сберегательный счет. Переводите туда «сэкономленные» деньги. Даже 500–1000 ₸ за отказ от привычки накапливаются быстро. Обратитесь за бесплатной помощью. Если отказаться сложно, терапевт по ОСМС может направить к психологу или наркологу, консультации покрываются страховкой.

Вывод

Отказ от курения и алкоголя — это не ограничения, а свобода: свобода от зависимости, от будущих проблем со здоровьем и от бессмысленных трат. Годовая экономия может достигать 500 000 ₸, и это только начало.