28.10.2025, 07:13

Вода, тепло, свет — по-новому: в Казахстане потратят триллионы на жизнь без перебоев

Новости Казахстана 0 571

В Казахстане стартовала масштабная программа модернизации энергетических и коммунальных систем. Она обещает сделать жизнь граждан удобнее, но потребует колоссальных инвестиций — порядка 13 триллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Почему нужны изменения

Министерство промышленности и строительства отмечает высокий износ сетей и устаревшее оборудование в коммунальном секторе. Существующие линии электро-, тепло- и водоснабжения, а также системы водоотведения, требуют срочной модернизации.

Главная цель нацпроекта — внедрение современных цифровых и энергоэффективных технологий, которые позволят:

  • оптимизировать управление ресурсами;

  • повысить надежность инфраструктуры;

  • снизить негативное влияние на качество жизни населения;

  • поддержать развитие экономики страны.

Объем инвестиций: сколько потратят

На реализацию нацпроекта планируется привлечь около 13 триллионов тенге, из которых:

  • Энергетический сектор — 6,2 трлн тенге;

  • Коммунальный сектор — 6,8 трлн тенге.

В коммунальном блоке ключевые направления включают:

  • Модернизация сетей водоснабжения и канализации: 8 тыс. км сетей, стоимость — более 1 трлн тенге (5 тыс. км водоснабжения — 700 млрд, 2,8 тыс. км водоотведения — 400 млрд);

  • Канализационно-очистные сооружения: 45 проектов, на которые потребуется 800 млрд тенге.

Международный опыт и новые технологии

Министерство активно привлекает международные управляющие компании для внедрения современных технологий в водоснабжении и водоотведении. Это касается:

  • модернизации и очистки воды;

  • внедрения цифровых систем управления;

  • обучения и повышения квалификации специалистов.

Так, совместно с одной крупной международной компанией планируется открытие центра подготовки в Караганде, а в Актюбинской области к долгосрочному сотрудничеству привлекается другая организация.

Ожидаемые результаты

После реализации нацпроекта казахстанцы смогут рассчитывать на:

  • более надежное и качественное снабжение водой и теплом;

  • снижение аварийности и перебоев в коммунальных системах;

  • внедрение современных технологий, которые сделают управление ресурсами эффективнее;

  • повышение комфортности жизни и поддержку экономического развития страны.

Вывод: Модернизация коммунальных и энергетических сетей — проект стратегический и затратный, но он необходим для обеспечения устойчивой и комфортной жизни граждан Казахстана.

