Вода, тепло, свет — по-новому: в Казахстане потратят триллионы на жизнь без перебоев

В Казахстане стартовала масштабная программа модернизации энергетических и коммунальных систем. Она обещает сделать жизнь граждан удобнее, но потребует колоссальных инвестиций — порядка 13 триллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Министерство промышленности и строительства отмечает высокий износ сетей и устаревшее оборудование в коммунальном секторе. Существующие линии электро-, тепло- и водоснабжения, а также системы водоотведения, требуют срочной модернизации.
Главная цель нацпроекта — внедрение современных цифровых и энергоэффективных технологий, которые позволят:
оптимизировать управление ресурсами;
повысить надежность инфраструктуры;
снизить негативное влияние на качество жизни населения;
поддержать развитие экономики страны.
На реализацию нацпроекта планируется привлечь около 13 триллионов тенге, из которых:
Энергетический сектор — 6,2 трлн тенге;
Коммунальный сектор — 6,8 трлн тенге.
В коммунальном блоке ключевые направления включают:
Модернизация сетей водоснабжения и канализации: 8 тыс. км сетей, стоимость — более 1 трлн тенге (5 тыс. км водоснабжения — 700 млрд, 2,8 тыс. км водоотведения — 400 млрд);
Канализационно-очистные сооружения: 45 проектов, на которые потребуется 800 млрд тенге.
Министерство активно привлекает международные управляющие компании для внедрения современных технологий в водоснабжении и водоотведении. Это касается:
модернизации и очистки воды;
внедрения цифровых систем управления;
обучения и повышения квалификации специалистов.
Так, совместно с одной крупной международной компанией планируется открытие центра подготовки в Караганде, а в Актюбинской области к долгосрочному сотрудничеству привлекается другая организация.
После реализации нацпроекта казахстанцы смогут рассчитывать на:
более надежное и качественное снабжение водой и теплом;
снижение аварийности и перебоев в коммунальных системах;
внедрение современных технологий, которые сделают управление ресурсами эффективнее;
повышение комфортности жизни и поддержку экономического развития страны.
Вывод: Модернизация коммунальных и энергетических сетей — проект стратегический и затратный, но он необходим для обеспечения устойчивой и комфортной жизни граждан Казахстана.
