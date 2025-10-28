18+
28.10.2025, 07:42

Тихий сговор: как несколько компаний управляют рынком ГСМ и мобильной связью в Казахстана

Новости Казахстана

Экономист Руслан Султанов объяснил, как работает олигополия — рыночная модель, при которой несколько крупных компаний фактически контролируют ценообразование. Такое положение, по мнению эксперта, характерно для казахстанских рынков топлива и мобильной связи, где конкуренция формально есть, но реальные ценовые войны не происходят, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: kg.akipress.org
Фото: kg.akipress.org

Что такое олигополия и чем она опасна

Когда на рынке доминирует один игрок, это называют монополией — он способен единолично определять цены и правила игры. В противоположность этому, свободная конкуренция предполагает множество продавцов, что обычно ведёт к снижению цен и росту качества услуг.

Однако между этими крайностями существует промежуточная модель — олигополия, при которой рынок делят между собой несколько крупных компаний. По словам Султанова, каждая из них слишком велика, чтобы не влиять на цену, но и слишком осторожна, чтобы первой начать ценовое снижение.

«Конкуренция вроде бы есть, но цены словно идут строем. Это и есть эффект олигополии», — поясняет экономист.

Как работает негласная договоренность

По словам эксперта, олигополия держится не на прямом сговоре, а на неписаных правилах взаимодействия. Компании наблюдают друг за другом и действуют синхронно, избегая резких шагов.

Это проявляется в нескольких ключевых механизмах:

  • Эффект зеркала — если один игрок снижает цены, остальные вынуждены делать то же самое, теряя прибыль. Поэтому все предпочитают сохранять стабильность.

  • Неявный сговор — крупные компании следят за действиями конкурентов и придерживаются негласных границ, чтобы не разрушить баланс.

  • Высокие барьеры входа — создание нефтебазы, телеком-сети или авиакомпании требует огромных вложений, поэтому на рынок не приходят новые участники, способные встряхнуть систему.

В результате, поясняет Султанов, даже при отсутствии прямых договоренностей цены на таких рынках снижаются медленно, а иногда — вообще остаются неизменными, несмотря на внешние факторы.

Пример №1: рынок топлива

Экономист приводит показательный пример — рынок ГСМ. Когда мировые котировки нефти падают, казахстанские цены на автозаправках реагируют с заметной задержкой.

«Внутри страны несколько крупных компаний определяют тон. Они не нарушают закон, просто никто не спешит первым урезать маржу», — отмечает Султанов.

При этом, когда мировые цены на нефть растут, удорожание топлива в Казахстане происходит почти мгновенно. Такой дисбаланс называется ценовой асимметрией — типичным признаком олигополии, где участники рынка действуют согласованно, но формально без нарушений антимонопольного законодательства.

Пример №2: рынок мобильной связи

Похожая ситуация, по словам эксперта, сложилась и в сфере телекоммуникаций. На рынке Казахстана доминируют три оператора, которые предлагают почти идентичные тарифы, акции и бонусные программы.

Формально между ними существует конкуренция, но она проявляется не в ценах, а в мягких формах — имидже бренда, рекламе, дополнительных сервисах.

«Три оператора — три одинаковых предложения. Никто не хочет начинать ценовую войну, ведь это ударит по всей отрасли», — объясняет экономист.

Почему страдает потребитель

По итогам анализа Султанов делает вывод: олигополия создаёт иллюзию выбора, но фактически ограничивает выгоды потребителя.

В условиях такой системы:

  • цены остаются выше, чем при свободной конкуренции;

  • инновации развиваются медленнее;

  • компании ориентируются на сохранение прибыли, а не на улучшение сервиса.

«Олигополия — это рынок, где все делают вид, что конкурируют, но никто не хочет разрушать систему. В итоге потребитель платит больше, чем при конкуренции, но меньше, чем при монополии», — резюмирует эксперт.

Итог

Казахстанские рынки топлива и связи демонстрируют классический пример олигополии, при которой несколько крупных игроков фактически диктуют правила. Это не открытый сговор, но и не настоящая конкуренция. Эксперт считает, что для снижения цен и появления реальных стимулов к развитию необходим приток новых участников, снижение барьеров входа и активная антимонопольная политика.

