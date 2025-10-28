18+
28.10.2025, 08:23

Зарубежные банки обходят Казахстан стороной: названа главная причина

Новости Казахстана

Вероятность выхода зарубежных банков на рынок Казахстана остается крайне низкой. Такое мнение выразила председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова в интервью изданию LS, сообщает Lada.kz. 

Фото: medium.com
Фото: medium.com

Низкий интерес к казахстанскому финансовому сектору

По ее словам, интерес иностранных банков к Казахстану ограничен, так как рынок сам по себе не выглядит достаточно привлекательным для крупных игроков. Вместе с тем, страна может рассматриваться как региональный финансовый хаб для Центральной Азии, поскольку уровень развития финансовых услуг здесь значительно выше, чем у соседних государств.

Высокие налоги снижают мотивацию инвесторов

Одной из ключевых причин слабого интереса к казахстанскому банковскому сектору, по мнению эксперта, является налоговая нагрузка.

«Иметь ставку корпоративного подоходного налога для банков (25%) выше, чем для других субъектов рынка, — значит деприоритизировать инвесторов вкладываться в данный сектор», — подчеркнула Бахмутова.

Она считает, что такая норма требует пересмотра, если страна действительно хочет привлечь иностранных игроков. Более гибкая налоговая политика могла бы стать стимулом для вложений в казахстанскую банковскую систему.

Исламские окна — возможный путь привлечения капитала

Несмотря на скептические прогнозы, Бахмутова допускает, что отдельные банки все же могут прийти на рынок, ориентируясь на региональный потенциал Казахстана и соседних стран.

Одним из инструментов, способных заинтересовать инвесторов, эксперт называет исламские окна — сегмент, соответствующий принципам исламского банкинга.

«Я допускаю мысль, что кто-нибудь придет, ориентируясь именно на хаб Казахстан плюс Центральная Азия. И, возможно, именно исламские окна станут тем толчком, который подтолкнет инвесторов к решению о приходе», — отметила она.

Перспективы остаются ограниченными

Таким образом, перспективы прихода зарубежных банков в Казахстан остаются сдержанными. Основные барьеры — это высокая налоговая ставка, небольшая емкость рынка и ограниченный спрос на банковские продукты.

Тем не менее, развитие исламских финансов и позиционирование Казахстана как регионального центра могут в будущем изменить баланс интересов и стать первым шагом к привлечению международных игроков.

Комментарии

0 комментарий(ев)
