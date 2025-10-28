Новые правила ОСМС с 1 января 2026 года: кто и как будет получать медицинскую помощь

Қазақ тіліне аудару

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 октября 2025 года № 111 внес изменения в правила учета потребителей медицинских услуг и предоставления права на получение медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov.kz

Документ вступает в силу с 1 января 2026 года и направлен на упрощение учета физических лиц и стандартизацию информационного обмена между госорганами и Фондом социального медицинского страхования (ФСМС).

Единые правила учета потребителей

Правила устанавливают:

единый порядок учета граждан, имеющих право на получение медицинской помощи в системе ОСМС;

механизм информационного обмена между государственными органами, корпорацией «Правительство для граждан» и Фондом соцмедстрахования.

Учет ведется автоматизированно через информационную систему Фонда (ИС Фонда), куда данные поступают из баз министерств и ведомств:

Юстиции;

Труда и социальной защиты;

Здравоохранения;

Внутренних дел;

Просвещения, науки и высшего образования;

Генеральной прокуратуры.

Обмен информацией осуществляется в электронном виде с соблюдением законодательства о защите персональных данных.

Кто имеет право на медицинскую помощь

Право на получение медицинской помощи в системе ОСМС имеют:

Лица, за которых уплачиваются отчисления и взносы в Фонд; Граждане, освобожденные от уплаты взносов согласно статье 28 Закона «Об обязательном социальном медицинском страховании»; Иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в Казахстане на основании международных договоров.

Категории лиц, финансируемых из бюджета

Фонд ведет учет граждан, взносы за которых перечисляются из республиканского бюджета:

дети;

неработающие беременные женщины;

родители, ухаживающие за детьми до 3 лет;

лица в отпусках по уходу за ребенком;

неработающие опекуны детей с инвалидностью;

лица, осуществляющие уход за инвалидами I группы;

пенсионеры, ветераны ВОВ;

заключенные в учреждениях УИС и СИЗО;

неработающие кандасы;

многодетные матери с государственными наградами;

лица с инвалидностью;

студенты очной формы обучения;

получатели адресной социальной помощи.

Обновление данных: учет ведется ежедневно, актуализация статусов — ежемесячно.

Если человек исключается из категории получателей, финансируемых государством, право на медицинскую помощь сохраняется:

до 3 месяцев для обычных граждан;

до 6 месяцев для тех, кто платил взносы более 5 лет подряд.

Особые категории и местные органы

Местные исполнительные органы уплачивают взносы за:

зарегистрированных безработных, не трудоустроенных на субсидированные рабочие места;

неработающих лиц, не отчисляющих пенсионные взносы более 3 месяцев и находящихся на кризисном уровне социального благополучия.

Учет этих категорий ведется также в ИС Фонда с обновлением данных ежедневно или ежемесячно.

Учет военнослужащих и сотрудников спецорганов

Для военнослужащих и сотрудников спецорганов предусмотрен отдельный порядок учета:

данные поступают напрямую из уполномоченных ведомств: Минобороны, МВД, Минфина, МЧС, КНБ, Генпрокуратуры, Службы госохраны и других;

информация обновляется раз в 14 дней ;

изменения (прием, увольнение, перевод) передаются в течение 7 календарных дней.

Защита прав при сбоях системы

Если происходят сбои в работе информационных систем, право физического лица на медицинскую помощь сохраняется до полного восстановления корректной работы системы.