28.10.2025, 08:45

Новые правила ОСМС с 1 января 2026 года: кто и как будет получать медицинскую помощь

Новости Казахстана 0 1 355

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 октября 2025 года № 111 внес изменения в правила учета потребителей медицинских услуг и предоставления права на получение медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Документ вступает в силу с 1 января 2026 года и направлен на упрощение учета физических лиц и стандартизацию информационного обмена между госорганами и Фондом социального медицинского страхования (ФСМС).

Единые правила учета потребителей

Правила устанавливают:

  • единый порядок учета граждан, имеющих право на получение медицинской помощи в системе ОСМС;

  • механизм информационного обмена между государственными органами, корпорацией «Правительство для граждан» и Фондом соцмедстрахования.

Учет ведется автоматизированно через информационную систему Фонда (ИС Фонда), куда данные поступают из баз министерств и ведомств:

  • Юстиции;

  • Труда и социальной защиты;

  • Здравоохранения;

  • Внутренних дел;

  • Просвещения, науки и высшего образования;

  • Генеральной прокуратуры.

Обмен информацией осуществляется в электронном виде с соблюдением законодательства о защите персональных данных.

Кто имеет право на медицинскую помощь

Право на получение медицинской помощи в системе ОСМС имеют:

  1. Лица, за которых уплачиваются отчисления и взносы в Фонд;

  2. Граждане, освобожденные от уплаты взносов согласно статье 28 Закона «Об обязательном социальном медицинском страховании»;

  3. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в Казахстане на основании международных договоров.

Категории лиц, финансируемых из бюджета

Фонд ведет учет граждан, взносы за которых перечисляются из республиканского бюджета:

  • дети;

  • неработающие беременные женщины;

  • родители, ухаживающие за детьми до 3 лет;

  • лица в отпусках по уходу за ребенком;

  • неработающие опекуны детей с инвалидностью;

  • лица, осуществляющие уход за инвалидами I группы;

  • пенсионеры, ветераны ВОВ;

  • заключенные в учреждениях УИС и СИЗО;

  • неработающие кандасы;

  • многодетные матери с государственными наградами;

  • лица с инвалидностью;

  • студенты очной формы обучения;

  • получатели адресной социальной помощи.

Обновление данных: учет ведется ежедневно, актуализация статусов — ежемесячно.

Если человек исключается из категории получателей, финансируемых государством, право на медицинскую помощь сохраняется:

  • до 3 месяцев для обычных граждан;

  • до 6 месяцев для тех, кто платил взносы более 5 лет подряд.

Особые категории и местные органы

Местные исполнительные органы уплачивают взносы за:

  • зарегистрированных безработных, не трудоустроенных на субсидированные рабочие места;

  • неработающих лиц, не отчисляющих пенсионные взносы более 3 месяцев и находящихся на кризисном уровне социального благополучия.

Учет этих категорий ведется также в ИС Фонда с обновлением данных ежедневно или ежемесячно.

Учет военнослужащих и сотрудников спецорганов

Для военнослужащих и сотрудников спецорганов предусмотрен отдельный порядок учета:

  • данные поступают напрямую из уполномоченных ведомств: Минобороны, МВД, Минфина, МЧС, КНБ, Генпрокуратуры, Службы госохраны и других;

  • информация обновляется раз в 14 дней;

  • изменения (прием, увольнение, перевод) передаются в течение 7 календарных дней.

Защита прав при сбоях системы

Если происходят сбои в работе информационных систем, право физического лица на медицинскую помощь сохраняется до полного восстановления корректной работы системы.

