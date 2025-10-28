Новые правила ОСМС с 1 января 2026 года: кто и как будет получать медицинскую помощь

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 октября 2025 года № 111 внес изменения в правила учета потребителей медицинских услуг и предоставления права на получение медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Документ вступает в силу с 1 января 2026 года и направлен на упрощение учета физических лиц и стандартизацию информационного обмена между госорганами и Фондом социального медицинского страхования (ФСМС).
Правила устанавливают:
единый порядок учета граждан, имеющих право на получение медицинской помощи в системе ОСМС;
механизм информационного обмена между государственными органами, корпорацией «Правительство для граждан» и Фондом соцмедстрахования.
Учет ведется автоматизированно через информационную систему Фонда (ИС Фонда), куда данные поступают из баз министерств и ведомств:
Юстиции;
Труда и социальной защиты;
Здравоохранения;
Внутренних дел;
Просвещения, науки и высшего образования;
Генеральной прокуратуры.
Обмен информацией осуществляется в электронном виде с соблюдением законодательства о защите персональных данных.
Право на получение медицинской помощи в системе ОСМС имеют:
Лица, за которых уплачиваются отчисления и взносы в Фонд;
Граждане, освобожденные от уплаты взносов согласно статье 28 Закона «Об обязательном социальном медицинском страховании»;
Иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в Казахстане на основании международных договоров.
Фонд ведет учет граждан, взносы за которых перечисляются из республиканского бюджета:
дети;
неработающие беременные женщины;
родители, ухаживающие за детьми до 3 лет;
лица в отпусках по уходу за ребенком;
неработающие опекуны детей с инвалидностью;
лица, осуществляющие уход за инвалидами I группы;
пенсионеры, ветераны ВОВ;
заключенные в учреждениях УИС и СИЗО;
неработающие кандасы;
многодетные матери с государственными наградами;
лица с инвалидностью;
студенты очной формы обучения;
получатели адресной социальной помощи.
Обновление данных: учет ведется ежедневно, актуализация статусов — ежемесячно.
Если человек исключается из категории получателей, финансируемых государством, право на медицинскую помощь сохраняется:
до 3 месяцев для обычных граждан;
до 6 месяцев для тех, кто платил взносы более 5 лет подряд.
Местные исполнительные органы уплачивают взносы за:
зарегистрированных безработных, не трудоустроенных на субсидированные рабочие места;
неработающих лиц, не отчисляющих пенсионные взносы более 3 месяцев и находящихся на кризисном уровне социального благополучия.
Учет этих категорий ведется также в ИС Фонда с обновлением данных ежедневно или ежемесячно.
Для военнослужащих и сотрудников спецорганов предусмотрен отдельный порядок учета:
данные поступают напрямую из уполномоченных ведомств: Минобороны, МВД, Минфина, МЧС, КНБ, Генпрокуратуры, Службы госохраны и других;
информация обновляется раз в 14 дней;
изменения (прием, увольнение, перевод) передаются в течение 7 календарных дней.
Если происходят сбои в работе информационных систем, право физического лица на медицинскую помощь сохраняется до полного восстановления корректной работы системы.
