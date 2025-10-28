18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.10.2025, 09:29

Казахстанские школьники могут получить бюджетное место в МГИМО

Новости Казахстана 0 547

МГИМО открыл регистрацию на Международную школьную олимпиаду для иностранных граждан. Школьники из Казахстана теперь имеют шанс на получение бюджетного места в одном из ведущих российских вузов, сообщает Lada.kz. 

Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

Регистрация продолжается до 31 октября

По информации МИД России, участие в олимпиаде можно оформить до 31 октября 2025 года. Конкурс предоставляет уникальную возможность поступить на программы подготовительного факультета и бакалавриата МГИМО за счёт бюджета.

История и масштабы олимпиады

Международная олимпиада МГИМО проводится уже в четвёртый раз. За предыдущие три сезона в соревновании приняли участие более 7000 школьников, десятки из которых уже стали студентами университета.

Это подтверждает высокий уровень конкурса и возможность реального поступления для успешных участников.

Кто может участвовать

В учебном году 2025/2026 в олимпиаде могут принимать участие школьники следующих стран:

  • Казахстан

  • Азербайджан

  • Армения

  • Беларусь

  • Индия

  • Иран

  • Кыргызстан

  • Монголия

  • Сербия

  • Таджикистан

  • Туркменистан

  • Узбекистан

Кроме этого, участвовать могут представители стран Африки и Латинской Америки.

Требования к участникам

Участники олимпиады должны продемонстрировать знания в нескольких областях:

  • Языки: русский (для граждан СНГ) и английский

  • Учебные дисциплины: география, всемирная история, международные отношения

Олимпиада оценивает способности к междисциплинарному анализу и знание ключевых глобальных процессов.

Формат и этапы соревнования

Соревнование пройдет в два этапа:

  1. Отборочный тур — онлайн-тестирование в ноябре 2025 года.

  2. Заключительный тур — очно-заочный формат в феврале–марте 2026 года, в зависимости от страны проведения.

Как зарегистрироваться

Регистрация участников осуществляется онлайн. Подать заявку можно через официальный сайт МГИМО.

0
0
0
