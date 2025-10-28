Казахстанские школьники могут получить бюджетное место в МГИМО

МГИМО открыл регистрацию на Международную школьную олимпиаду для иностранных граждан. Школьники из Казахстана теперь имеют шанс на получение бюджетного места в одном из ведущих российских вузов, сообщает Lada.kz.
По информации МИД России, участие в олимпиаде можно оформить до 31 октября 2025 года. Конкурс предоставляет уникальную возможность поступить на программы подготовительного факультета и бакалавриата МГИМО за счёт бюджета.
Международная олимпиада МГИМО проводится уже в четвёртый раз. За предыдущие три сезона в соревновании приняли участие более 7000 школьников, десятки из которых уже стали студентами университета.
Это подтверждает высокий уровень конкурса и возможность реального поступления для успешных участников.
В учебном году 2025/2026 в олимпиаде могут принимать участие школьники следующих стран:
Казахстан
Азербайджан
Армения
Беларусь
Индия
Иран
Кыргызстан
Монголия
Сербия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Кроме этого, участвовать могут представители стран Африки и Латинской Америки.
Участники олимпиады должны продемонстрировать знания в нескольких областях:
Языки: русский (для граждан СНГ) и английский
Учебные дисциплины: география, всемирная история, международные отношения
Олимпиада оценивает способности к междисциплинарному анализу и знание ключевых глобальных процессов.
Соревнование пройдет в два этапа:
Отборочный тур — онлайн-тестирование в ноябре 2025 года.
Заключительный тур — очно-заочный формат в феврале–марте 2026 года, в зависимости от страны проведения.
Регистрация участников осуществляется онлайн. Подать заявку можно через официальный сайт МГИМО.
