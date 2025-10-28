Казахстанские школьники могут получить бюджетное место в МГИМО

Қазақ тіліне аудару

МГИМО открыл регистрацию на Международную школьную олимпиаду для иностранных граждан. Школьники из Казахстана теперь имеют шанс на получение бюджетного места в одном из ведущих российских вузов, сообщает Lada.kz.

Фото: rg.ru

Регистрация продолжается до 31 октября

По информации МИД России, участие в олимпиаде можно оформить до 31 октября 2025 года. Конкурс предоставляет уникальную возможность поступить на программы подготовительного факультета и бакалавриата МГИМО за счёт бюджета.

История и масштабы олимпиады

Международная олимпиада МГИМО проводится уже в четвёртый раз. За предыдущие три сезона в соревновании приняли участие более 7000 школьников, десятки из которых уже стали студентами университета.

Это подтверждает высокий уровень конкурса и возможность реального поступления для успешных участников.

Кто может участвовать

В учебном году 2025/2026 в олимпиаде могут принимать участие школьники следующих стран:

Казахстан

Азербайджан

Армения

Беларусь

Индия

Иран

Кыргызстан

Монголия

Сербия

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Кроме этого, участвовать могут представители стран Африки и Латинской Америки.

Требования к участникам

Участники олимпиады должны продемонстрировать знания в нескольких областях:

Языки: русский (для граждан СНГ) и английский

Учебные дисциплины: география, всемирная история, международные отношения

Олимпиада оценивает способности к междисциплинарному анализу и знание ключевых глобальных процессов.

Формат и этапы соревнования

Соревнование пройдет в два этапа:

Отборочный тур — онлайн-тестирование в ноябре 2025 года. Заключительный тур — очно-заочный формат в феврале–марте 2026 года, в зависимости от страны проведения.

Как зарегистрироваться

Регистрация участников осуществляется онлайн. Подать заявку можно через официальный сайт МГИМО.