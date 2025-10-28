С 2026 года электронные чеки станут обязательными для всех интернет-магазинов Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Министр финансов Казахстана утвердил новые требования к владельцам интернет-площадок, обязывающие их предоставлять данные о своей деятельности в Комитет государственных доходов (КГД). Соответствующий приказ подписан 21 октября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: invest.nso.ru

Что именно обязаны предоставлять владельцы интернет-площадок

С 1 января 2026 года владельцы интернет-площадок, работающих на территории Казахстана, будут обязаны ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в КГД подробные сведения о:

реализованных товарах;

оказанных услугах и выполненных работах;

произведенных выплатах физическим лицам — резидентам РК.

Все данные должны быть представлены по утвержденной форме, установленной приказом министра финансов.

Валюта отчетности и порядок конвертации

Согласно документу, все сведения необходимо указывать в национальной валюте — тенге.

Если операции были проведены в иностранной валюте, сумма реализации или выплаты конвертируется по курсу обмена на дату совершения операции.

При отсутствии операций или выплат владелец интернет-площадки все равно обязан подать отчет с нулевыми показателями.

Как и в каком виде подаются сведения

Информация направляется в КГД через интегрированную систему налогового администрирования (ИСНА).

Допускается подача данных на казахском или русском языке, при этом документ должен быть подписан руководителем организации.

В случае технических неполадок или ошибок в системе ИСНА отчетность можно будет подать на CD-диске с сопроводительным письмом.

Официальным подтверждением наличия сбоев послужит пресс-релиз КГД, опубликованный на сайте ведомства.

Ответственность и контроль

Руководитель интернет-площадки несет персональную ответственность за достоверность и своевременность представленных данных.

В случае невыполнения законных требований органов государственных доходов или их должностных лиц предусмотрена административная ответственность, установленная законодательством Республики Казахстан.

Когда вступят в силу новые требования

Приказ министра финансов вступает в силу с 1 января 2026 года. С этого момента все владельцы интернет-площадок, ведущие деятельность в Казахстане, обязаны будут строго соблюдать новые правила предоставления отчетности в КГД.