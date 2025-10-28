Нефтяная интрига: что будет с активами «Лукойла» в Казахстане

Переговоры ведет МИД Казахстана

Жаркешов сообщил, что обсуждение находится на дипломатическом уровне и пока говорить о конкретных результатах рано:

«Этот вопрос сейчас в МИД прорабатывается. Пока преждевременно говорить о конкретике, думаю, в ближайшее время будут какие-то новости. Большая работа ведется», – отметил он.

Участие «Лукойла» и роль госорганов

По словам вице-министра, переговоры пока проходят не напрямую с российской компанией, а между профильными ведомствами разных стран:

«Внутри госорганов. Минэнерго и МИД работают со своими коллегами в госорганах других стран», – пояснил Жаркешов.

Кто может выкупить активы

Отвечая на вопрос о возможных покупателях, представитель Минэнерго подчеркнул, что обсуждение этой темы преждевременно.

«“Лукойл” – партнер “КазМунайГаза”. Да, у них есть свои задачи, проекты — например, “Каламкас-море – Хазар”. Но на данный момент Минэнерго вопросом выкупа доли не занимается», – заявил Жаркешов.

Причины продажи и дальнейшие шаги

Напомним, 27 октября компания «Лукойл» объявила о намерении продать свои международные активы. В официальном сообщении указано, что решение связано с введением рядом государств ограничительных мер против компании. Уже начат процесс рассмотрения заявок от потенциальных покупателей.

Справка: сделка 2024 года

В апреле 2024 года «Лукойл» приобрел 50% доли в проекте Kalamkas-Khazar Operating за 200 миллионов долларов. Этот актив стал одним из ключевых направлений сотрудничества между российской компанией и АО «КазМунайГаз».