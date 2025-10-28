200 тысяч евро в чемодане: как итальянец лишился состояния на границе Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Итальянский предприниматель Массимо Скалони, приехавший в Казахстан с намерением приобрести недвижимость, оказался фигурантом уголовного дела. Суд признал его виновным в экономической контрабанде и назначил крупный штраф с конфискацией средств, сообщает Lada.kz оо ссылкой на Телеграм-канал Михаила Козачкова.

Фото: кадр YouTube

Попытка вывезти наличные закончилась задержанием

Мужчину, проживающего в итальянском городе Пезаро, задержали в аэропорту Астаны, когда он пытался вылететь из Казахстана. В его багаже пограничники обнаружили 200 тысяч евро, не указанные в декларации. Деньги находились в чемодане, а сам путешественник не сообщил о них при прохождении таможни.

После задержания иностранца передали правоохранительным органам. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 234 Уголовного кодекса РК — «Перемещение через таможенную границу ценностей, в отношении которых установлены специальные правила, с сокрытием от таможенного контроля».

«Хотел купить квартиру, но передумал»

На судебном процессе Массимо Скалони полностью признал свою вину. По его словам, он ввёз в Казахстан крупную сумму, чтобы приобрести жильё в Астане. Однако, как утверждает итальянец, в последний момент отказался от сделки — якобы из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной, что повлияло на его планы.

Позже, по словам подсудимого, тяжело заболела мать, и он принял решение срочно вернуться на родину, прихватив с собой наличные. Но именно попытка вывезти деньги без декларации и привела к задержанию.

Суд: штраф и конфискация почти всей суммы

Судья Меруерт Абаева признала иностранца виновным. Приговором назначен штраф в размере 1500 МРП, что составляет примерно 6 миллионов тенге, а также конфискация 190 тысяч евро из обнаруженных 200 тысяч.

Решение суда пока не вступило в законную силу, и у Скалони сохраняется возможность подать апелляцию.

Контекст

Эксперты отмечают, что казахстанское законодательство строго регулирует порядок ввоза и вывоза валюты. Любая сумма свыше 10 тысяч евро подлежит обязательному декларированию. Нарушение этого правила может квалифицироваться как контрабанда валютных ценностей, особенно если налицо факт сокрытия.