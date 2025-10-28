18+
28.10.2025, 12:52

Гибкий график без ограничений: как теперь можно работать в Казахстане — заявление Минтруда

Новости Казахстана

В Казахстане все больше граждан интересуются возможностью перехода на гибкий график труда или работу в дистанционном формате. Министерство труда и социальной защиты населения дало официальные разъяснения, кто имеет право воспользоваться этой возможностью и какие условия должны быть соблюдены, сообщает Lada.kz. 

Фото: ru.pinterest.com
Возможность совмещать работу и личные дела

Главный эксперт Комитета государственной инспекции труда Минтруда Женис Рустемов подчеркнул, что гибкий режим работы может устанавливаться по соглашению сторон, в том числе и для тех, кто трудится удаленно.

Закон позволяет установить индивидуальный график

По словам представителя ведомства, Трудовой кодекс Казахстана предусматривает возможность введения режима гибкого рабочего времени. Такой формат позволяет сотрудникам сочетать трудовую деятельность с личными и бытовыми потребностями, не нарушая при этом интересы производства.

Рустемов пояснил, что законодательство не ограничивает круг лиц, которым может быть предоставлена такая форма занятости. Это означает, что любой работник вправе обратиться к работодателю с заявлением о переходе на гибкий график.

«В силу того, что трудовое законодательство не содержит ограничений лиц, которым может быть предоставлен режим гибкого рабочего времени, на основании их заявления такой режим может быть предоставлен любым категориям работников», — отметил эксперт.

Условия перехода на гибкий график

Как уточнили в Минтруда, режим гибкого рабочего времени устанавливается только по взаимному согласию между работником и работодателем. Это может быть сделано:

  • при заключении трудового договора, если стороны изначально согласовали особый порядок работы;

  • в период действия договора, если возникает необходимость изменить существующий график.

При этом договоренность может быть временной — на определенный срок, либо постоянной, если обе стороны готовы закрепить новый режим на длительный период.

Для кого особенно актуален гибкий режим

Эксперты отмечают, что подобный формат труда особенно востребован:

  • среди работающих родителей;

  • специалистов с особыми социальными обстоятельствами (например, уход за родственниками);

  • сотрудников творческих профессий;

  • IT-специалистов и фрилансеров, работающих удаленно.

Для работодателей гибкий график также может быть выгоден — он помогает снизить текучесть кадров, повысить лояльность сотрудников и эффективность работы.

Итог: инициатива за работником

Таким образом, в Казахстане законодательство полностью допускает гибкие формы занятости. Чтобы перейти на такой формат, достаточно подать заявление работодателю и получить взаимное согласие сторон.

Минтруда подчеркивает: переход на гибкий график — это право, а не привилегия, доступная любому работнику при наличии договоренности с работодателем.

1
0
0
