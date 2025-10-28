В Нацбанке ответили на идею выпуска купюры номиналом 3000 тенге

Қазақ тіліне аудару

Жители Казахстана продолжают обсуждать возможность появления новых денежных номиналов. Поводом для этого стал вопрос одной из гражданок, обратившейся в Национальный банк с предложением выпустить купюру в 3000 тенге и монету номиналом 500 тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Фото: Lada.kz

Почему возник вопрос о новых номиналах

По словам казахстанки, в последние годы цены растут особенно быстро, и использование более крупных денежных знаков, по её мнению, упростило бы расчёты.

«Сейчас цены растут очень быстро. Было бы удобно, если бы у нас появились монета в 500 тенге и купюра в 3000 тенге. Планируется ли это?» — задала она вопрос через Tengri Life.

Позиция Национального банка

В пресс-службе Нацбанка пояснили, что решения о выпуске новых банкнот и монет принимаются с учётом целого ряда факторов — от состояния экономики до безопасности платёжных систем.

«Согласно закону, номинальный ряд банкнот и монет устанавливается Национальным банком. Решения о введении новых номиналов принимаются, исходя из экономической ситуации, потребностей рынка, а также вопросов безопасности и эффективности платежей», — отметили в ведомстве.

Новые купюры пока не планируются

Регулятор подчеркнул, что в настоящее время существующие номиналы национальной валюты полностью соответствуют уровню цен и не требуют изменений.

«На сегодняшний день необходимость в выпуске новых банкнот или монет отсутствует», — сообщили в пресс-службе.

Где публикуется информация о новых деньгах

В Нацбанке напомнили, что все сведения о введении в обращение новых банкнот, монет, а также юбилейных и коллекционных выпусков публикуются официально — через средства массовой информации и сайт регулятора.