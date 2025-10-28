Казахстанцам придется платить 5% пошлины и 12% НДС за онлайн-покупки

В Казахстане готовятся к введению новых правил таможенного регулирования для онлайн-покупок за рубежом. Теперь заказы дороже 200 евро будут облагаться пошлиной 5% и налогом на добавленную стоимость (НДС) 12%, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Протокол о внесении поправок в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по вопросам внешней электронной торговли вступит в силу после того, как все государства-члены завершат внутренние процедуры ратификации.
Казахстан завершил эту процедуру в начале октября 2025 года, сообщили в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов. Однако для полноценного запуска механизма Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) необходимо еще принять ряд подзаконных актов и привести национальные законодательства стран ЕАЭС в соответствие с новыми нормами.
На данный момент Комиссия и государства-члены продолжают эту работу, и точная дата вступления новых правил в силу пока не определена.
Новое регулирование коснется только физических лиц, заказывающих товары на иностранных интернет-площадках — например, в онлайн-магазинах Китая, США или стран Евросоюза.
Если же покупка совершается на маркетплейсах, зарегистрированных в странах ЕАЭС — таких как Ozon, Wildberries и другие, — новые правила не применяются.
Согласно обновленным нормам, покупки, совершаемые физическими лицами за пределами ЕАЭС, перейдут из категории «товаров для личного пользования» в категорию «товаров электронной торговли».
При этом для обычных покупателей процесс получения посылок практически не изменится. Все таможенные процедуры, включая подачу деклараций, будут выполнять операторы электронной торговли — знакомые сервисы вроде АО «Казпочта», DHL, FedEx и других. Они будут представлять интересы клиентов при оформлении посылок.
В Казахстане уже более года действует пилотный проект по отработке механизмов нового регулирования. Его участниками стали АО «Казпочта» и ТОО «DHL Казахстан», совместно с КГД.
Эксперимент позволил протестировать подачу новой формы деклараций и оценить, как изменения скажутся на конечных получателях. По данным ведомства, проект не вызвал серьезных трудностей: процедура получения посылок осталась привычной для пользователей.
Решением ЕЭК установлено, что порог беспошлинного ввоза останется прежним — до 200 евро.
Если стоимость заказа не превышает 200 евро, пошлина и НДС не взимаются.
Если цена выше 200 евро, взимается:
таможенная пошлина — 5% от полной стоимости товара;
НДС — 12%.
Таким образом, новые правила сохраняют сам принцип порогового ввоза, но меняют механизм расчета и величину пошлины.
Сейчас при превышении лимита в 200 евро товары для личного пользования облагаются единой ставкой 15% с суммы превышения, но не менее 2 евро за 1 кг сверх 31 кг веса.
В новой системе:
весовой лимит отменяется;
пошлина составляет 5% от полной стоимости (а не только от превышения порога);
отдельно начисляется НДС 12%.
Это означает, что только крупные заказы будут облагаться дополнительными платежами, а вес товара больше не будет играть роли.
По информации АО «Казпочта», более 90% зарубежных заказов казахстанцев укладываются в лимит 200 евро. Следовательно, для подавляющего большинства покупателей никаких дополнительных расходов не будет.
Таким образом, новые правила направлены прежде всего на упорядочение таможенного контроля и повышение прозрачности электронной торговли, а не на увеличение нагрузки на рядовых пользователей.
