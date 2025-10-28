Казахстанцам придется платить 5% пошлины и 12% НДС за онлайн-покупки

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане готовятся к введению новых правил таможенного регулирования для онлайн-покупок за рубежом. Теперь заказы дороже 200 евро будут облагаться пошлиной 5% и налогом на добавленную стоимость (НДС) 12%, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: kun.uz

Новый протокол ЕАЭС: что изменится

Протокол о внесении поправок в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по вопросам внешней электронной торговли вступит в силу после того, как все государства-члены завершат внутренние процедуры ратификации.

Казахстан завершил эту процедуру в начале октября 2025 года, сообщили в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов. Однако для полноценного запуска механизма Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) необходимо еще принять ряд подзаконных актов и привести национальные законодательства стран ЕАЭС в соответствие с новыми нормами.

На данный момент Комиссия и государства-члены продолжают эту работу, и точная дата вступления новых правил в силу пока не определена.

На кого распространяются изменения

Новое регулирование коснется только физических лиц, заказывающих товары на иностранных интернет-площадках — например, в онлайн-магазинах Китая, США или стран Евросоюза.

Если же покупка совершается на маркетплейсах, зарегистрированных в странах ЕАЭС — таких как Ozon, Wildberries и другие, — новые правила не применяются.

Переход в категорию «товаров электронной торговли»

Согласно обновленным нормам, покупки, совершаемые физическими лицами за пределами ЕАЭС, перейдут из категории «товаров для личного пользования» в категорию «товаров электронной торговли».

При этом для обычных покупателей процесс получения посылок практически не изменится. Все таможенные процедуры, включая подачу деклараций, будут выполнять операторы электронной торговли — знакомые сервисы вроде АО «Казпочта», DHL, FedEx и других. Они будут представлять интересы клиентов при оформлении посылок.

Пилотный проект: как Казахстан готовился к переходу

В Казахстане уже более года действует пилотный проект по отработке механизмов нового регулирования. Его участниками стали АО «Казпочта» и ТОО «DHL Казахстан», совместно с КГД.

Эксперимент позволил протестировать подачу новой формы деклараций и оценить, как изменения скажутся на конечных получателях. По данным ведомства, проект не вызвал серьезных трудностей: процедура получения посылок осталась привычной для пользователей.

Новые платежи при покупках свыше 200 евро

Решением ЕЭК установлено, что порог беспошлинного ввоза останется прежним — до 200 евро.

Если стоимость заказа не превышает 200 евро , пошлина и НДС не взимаются .

Если цена выше 200 евро , взимается: таможенная пошлина — 5% от полной стоимости товара; НДС — 12%.



Таким образом, новые правила сохраняют сам принцип порогового ввоза, но меняют механизм расчета и величину пошлины.

Что меняется по сравнению с действующими нормами

Сейчас при превышении лимита в 200 евро товары для личного пользования облагаются единой ставкой 15% с суммы превышения, но не менее 2 евро за 1 кг сверх 31 кг веса.

В новой системе:

весовой лимит отменяется ;

пошлина составляет 5% от полной стоимости (а не только от превышения порога);

отдельно начисляется НДС 12%.

Это означает, что только крупные заказы будут облагаться дополнительными платежами, а вес товара больше не будет играть роли.

Большинство покупателей изменения не затронут

По информации АО «Казпочта», более 90% зарубежных заказов казахстанцев укладываются в лимит 200 евро. Следовательно, для подавляющего большинства покупателей никаких дополнительных расходов не будет.

Таким образом, новые правила направлены прежде всего на упорядочение таможенного контроля и повышение прозрачности электронной торговли, а не на увеличение нагрузки на рядовых пользователей.