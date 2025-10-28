В Казахстане вводятся новые ставки и льготы по налогам на имущество, транспорт и землю

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, который предусматривает изменения в расчёте налогов на транспорт, имущество и землю. Основные новшества направлены на упрощение отчетности и уточнение налоговых ставок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
С нового года при расчете налога на легковые автомобили вводятся понижающие коэффициенты в зависимости от возраста машины:
срок эксплуатации от 10 до 20 лет — коэффициент 0,7;
срок эксплуатации свыше 20 лет — коэффициент 0,5.
Важно отметить, что начисление с учетом этих коэффициентов начнётся с 2026 года, а уплата будет производиться в 2027 году.
Кроме того, исключаются повышенные ставки для автомобилей с объемом двигателя более 3000 кубических сантиметров, если они были произведены или ввезены после 31 декабря 2013 года.
С 2026 года крестьянские и фермерские хозяйства освобождаются от уплаты налога по одному автомобилю-пикапу, зарегистрированному на хозяйство.
Также отменяется прежняя норма, по которой категории транспортных средств определялись по их типу (джипы, лимузины, пикапы и др.). Теперь категории будут устанавливаться строго по данным свидетельства о регистрации, в зависимости от разрешенной категории управления (A, B, C, D).
С 2026 года налогоплательщикам больше не нужно представлять расчеты текущих платежей по транспортному и земельному налогам.
Теперь отчетность сводится к одной годовой декларации, по которой будет производиться разовая уплата налога по итогам года.
Аналогичный порядок вводится и по налогу на имущество. Если сумма налога за год не превышает 1 млн тенге, налогоплательщик также подает только годовую декларацию без промежуточных отчетов.
Для земель сельскохозяйственного назначения, включённых в границы населённых пунктов, налог будет исчисляться по ставкам для сельхозземель, если участок продолжает использоваться в аграрных целях.
Также предусмотрено увеличение ставок:
за пользование земельными участками, предоставленными по лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых;
в два раза — по земельному налогу и плате за использование участков, если сельхозземли не используются по назначению или используются с нарушением законодательства.
Введены повышенные ставки за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и захоронение отходов от стационарных источников первой категории. Исключение составляют объекты, обеспечивающие жизнедеятельность (например, коммунальная инфраструктура).
Одновременно отменяется плата за пользование лицензиями на ведение отдельных видов деятельности.
В целях сокращения административной нагрузки отменяются 7 видов государственной пошлины и 6 видов сборов, ранее действовавших в налоговой системе.
Реформа налогового законодательства с 2026 года направлена на упрощение отчетности, поддержку фермеров и обновление системы ставок в зависимости от реального использования имущества и транспорта. Изменения также затрагивают экологические платежи и лицензионные сборы, делая систему более прозрачной и понятной для граждан и бизнеса.
