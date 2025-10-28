18+
28.10.2025, 16:58

На границе Казахстана и Китая застряли 3 тысячи поездов

Новости Казахстана

На границе Казахстана и Китая возник масштабный коллапс с транзитом грузовых поездов: около 3 тысяч вагонов с экспортными и транзитными грузами застряли на стороне Казахстана. В АО «НК «ҚТЖ» пояснили причины задержек и меры, предпринимаемые для стабилизации ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Снижение пропускной способности на стыке Алтынколь

В октябре 2025 года фиксируется заметное снижение приема поездов из Казахстана со стороны Китая через межгосударственный стык Алтынколь. Если ранее в сутки проходило до 14 составов, теперь показатель снизился до 10 поездов, а в отдельные дни — до 6.

По данным КТЖ, это связано с усиленными проверками китайскими уполномоченными органами. Специалисты КНР проводят углубленный досмотр зерновых грузов, включая отбор проб и лабораторный анализ в городах Урумчи и Пекин. На проверку одного груза уходит от 5 до 10 суток.

Скопление вагонов и влияние на инфраструктуру

Сложившаяся ситуация привела к перегрузке казахстанской железнодорожной инфраструктуры. Около 3 тысяч вагонов с зерновыми и транзитными грузами скопились в ожидании передачи в Китай.

«Этот показатель превышает нормативное количество подвижного состава, находящегося в ожидании передачи. При этом прием указанных составов ранее был полностью согласован китайской стороной», — отметили в КТЖ.

Временные ограничения на экспорт зерна

Для стабилизации работы железной дороги АО «НК «ҚТЖ» ввело временные технологические ограничения:

  • Прием экспортных зерновых грузов в контейнерных поездах ограничен до трех составов в сутки.

Компания подчеркнула, что эти меры носит временный характер и направлены на синхронизацию отправок с реальной пропускной способностью китайской инфраструктуры, находящейся за пределами ответственности КТЖ.

Железнодорожная сеть Казахстана функционирует в штатном режиме

Несмотря на временные трудности на границе, в КТЖ заверили, что железнодорожная сеть Казахстана полностью готова к перевозке подтвержденных объемов грузов и работает в штатном режиме.

«Принятая мера позволяет обеспечить стабильную и безопасную эксплуатацию инфраструктуры, минимизируя риски для остальных перевозок», — добавили в национальной компании.

0
3
0
