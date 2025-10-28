Каждый казахстанец сможет получать пожизненную пенсию: ЕНПФ раскрывает новую идею модели «4+1»

Қазақ тіліне аудару

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) подробно разъяснил принципы работы новой модели пенсионных выплат, известной как «4+1», внедрение которой находится на стадии обсуждения. Фонд рассказал, как планируется распределять обязательные пенсионные взносы работников (ОПВР) и каким образом согласно данной идеи обеспечивается пожизненность выплат, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Как будет работать модель «4+1»

Согласно ЕНПФ, новая система предполагает распределение ОПВР в размере 5% зарплаты работника по двум направлениям:

4% от зарплаты перечисляются на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) . Эти средства являются частной собственностью вкладчика , могут быть унаследованы и увеличивают личные пенсионные накопления.

1% от зарплаты направляется в Общий страховой счет (ОСС). Эти деньги не принадлежат лично вкладчику, а формируют страховой пул, из которого будут осуществляться выплаты после исчерпания средств на ИПС.

«Пожизненность выплат будет обеспечиваться путем приобретения пенсионного аннуитета на рынке компаний по страхованию жизни (КСЖ)», – подчеркнули в ЕНПФ.

Пожизненные выплаты и аннуитеты

Средства ОСС будут использоваться исключительно для обеспечения пожизненных выплат через аннуитетные договоры с КСЖ. При этом:

Выплаты будут рассчитываться как продолжение стандартного графика из фонда, но не ниже установленного минимума , так как деньги на ОСС не являются личными накоплениями.

В случае смерти участника аннуитетные выплаты прекращаются, поскольку они имеют страховую природу и предназначены для самого застрахованного.

Если вкладчик переезжает на постоянное место жительства за пределы Казахстана после начала выплат, он сможет получить денежную сумму при досрочном расторжении договора пенсионного аннуитета, предоставив необходимые документы.

ЕНПФ уточнил, что некоторые процедурные вопросы реализации этой модели ещё требуют доработки.

Что будет с уже накопленными средствами

Существующие накопления участников, сделанные через ОПВР, будут направлены на ИПС. В ЕНПФ отметили, что первые потоки в ОСС, то есть 1% взносов, планируется направлять с 2027 года.

Финансовая устойчивость ОСС

ЕНПФ уверяет, что текущие актуарные расчеты показывают долгосрочную финансовую устойчивость ОСС без необходимости привлечения субсидий из государственного бюджета.

Для этого проводились расчеты с учетом различных демографических и макроэкономических сценариев, чтобы оценить влияние модели «4+1» на размер пенсионных накоплений.

Пример гипотетического вкладчика

Фонд приводит пример расчета для условного работника, начинающего трудовую деятельность в 23 года в 2024 году, при ежегодной частоте взносов 12 раз. Рассмотрены три сценария зарплаты:

Если зарплата на уровне минимальной по республике, пенсионные накопления при модели «4+1» значительно увеличиваются.

При медианной зарплате вкладчик также получает заметный рост пенсионных накоплений.

Если зарплата соответствует среднемесячной по республике, эффект увеличения накоплений также очевиден.

Таким образом, внедрение модели «4+1» позволяет существенно повысить личные пенсионные накопления участников.

Комплексное видение пенсионной реформы

ЕНПФ подчеркнул, что модель «4+1» рассматривается в рамках комплексного пакета предложений экспертов, который включает:

Совершенствование государственного компонента пенсионного обеспечения ;

Повышение эффективности инвестирования пенсионных активов ;

Расширение охвата населения, включая самозанятых и участников необязательных пенсионных схем (НПС).

Таким образом, новая модель сочетает частную собственность накоплений и страховой механизм, обеспечивая как рост личных сбережений, так и пожизненные выплаты.