Что скрывают банки о страховке КАСКО при покупке авто в кредит

КАСКО – добровольная страховка автомобиля, защищающая от угона, ДТП, природных бедствий, пожаров и других непредвиденных ситуаций. В отличие от обязательного страхования гражданской ответственности (ОГПО ВТС), КАСКО покрывает ущерб именно вашему автомобилю, сообщает Lada.kz со ссылкой на АРРФР .

Фото: Яндекс Карты

Банки требуют КАСКО: защита залога или формальность?

Многие кредитные договоры содержат условие обязательного КАСКО. Причина проста: автомобиль остаётся залогом до полного погашения кредита, и страхование защищает интересы банка и владельца.

Что важно знать:

Выбираете страховую сами – банк не может навязать компанию.

Закон не требует КАСКО, но без него кредит оформить будет сложнее.

Досрочное погашение кредита: можно ли вернуть деньги за страховку?

При погашении кредита раньше срока важно знать правила расторжения договора КАСКО.

Основные моменты:

Договор может завершиться досрочно, если исчез объект страхования или риск, по которому оформлялась страховка.

Страховщик удерживает часть премии за период, в течение которого страховка действовала.

Обычно премия не возвращается, если договор расторгается после первых дней действия.

Первые 14 дней – особый случай:

Если договор расторгается в течение двух недель с момента подписания, страховая обязана вернуть часть премии, за вычетом стоимости уже действовавшего страхования. Максимальный возврат – до 10% от общей суммы.

Ключевой вывод

КАСКО при автокредите не является обязательным по закону, но банк вправе требовать его для защиты залога. Внимательно изучайте условия договора, особенно если планируете досрочное погашение кредита – это поможет вернуть часть уплаченной премии.