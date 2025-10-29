Что скрывают банки о страховке КАСКО при покупке авто в кредит

КАСКО – добровольная страховка автомобиля, защищающая от угона, ДТП, природных бедствий, пожаров и других непредвиденных ситуаций. В отличие от обязательного страхования гражданской ответственности (ОГПО ВТС), КАСКО покрывает ущерб именно вашему автомобилю, сообщает Lada.kz со ссылкой на АРРФР.
Многие кредитные договоры содержат условие обязательного КАСКО. Причина проста: автомобиль остаётся залогом до полного погашения кредита, и страхование защищает интересы банка и владельца.
Что важно знать:
Выбираете страховую сами – банк не может навязать компанию.
Закон не требует КАСКО, но без него кредит оформить будет сложнее.
При погашении кредита раньше срока важно знать правила расторжения договора КАСКО.
Основные моменты:
Договор может завершиться досрочно, если исчез объект страхования или риск, по которому оформлялась страховка.
Страховщик удерживает часть премии за период, в течение которого страховка действовала.
Обычно премия не возвращается, если договор расторгается после первых дней действия.
Первые 14 дней – особый случай:
Если договор расторгается в течение двух недель с момента подписания, страховая обязана вернуть часть премии, за вычетом стоимости уже действовавшего страхования. Максимальный возврат – до 10% от общей суммы.
КАСКО при автокредите не является обязательным по закону, но банк вправе требовать его для защиты залога. Внимательно изучайте условия договора, особенно если планируете досрочное погашение кредита – это поможет вернуть часть уплаченной премии.
