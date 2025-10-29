18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.83
624.94
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.10.2025, 06:46

Подростка в Кульсары растоптал верблюд (видео)

Новости Казахстана 0 1 025

В Кульсарах произошло необычное происшествие: верблюд набросился на подростка прямо на улице. Инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в местных соцсетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Нападение на подростка

По данным издания Ак Жайык, нападение произошло 26 октября на улице микрорайона «Үшінші». Верблюд, который был привязан у дороги, внезапно испугался и бросился на проходившего мимо подростка.

Свидетели сообщили, что животное начало топтать ребенка, создавая реальную угрозу для его жизни.

Спасение на месте

На помощь подростку пришел водитель, который проезжал мимо. Мужчина сумел отогнать верблюда и остановить нападение. Пострадавшего незамедлительно доставили в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Состояние ребенка на данный момент стабильное, сообщает издание.

Поиск владельца верблюда

После инцидента животное удалось поймать. Однако хозяин верблюда не был найден на месте.

Аким города Кульсары отметил, что, согласно бирке, верблюд зарегистрирован в Мангистау. Вопрос ответственности и дальнейшей судьбы животного пока решается местными службами.

Местные жители о происшествии

Местные жители выразили обеспокоенность ситуацией, отмечая, что подобные случаи могут повторяться, если животные будут оставаться без присмотра вблизи улиц. Власти планируют усилить контроль за содержанием крупных животных в черте города.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Водителей начали наказывать по-новому: казахстанцы могут получить штраф, не нарушая правилаНовости Казахстана
21.10.2025, 07:37 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь