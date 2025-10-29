Подростка в Кульсары растоптал верблюд (видео)

Қазақ тіліне аудару

В Кульсарах произошло необычное происшествие: верблюд набросился на подростка прямо на улице. Инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в местных соцсетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык" .

Фото: кадр YouTube

Нападение на подростка

По данным издания Ак Жайык, нападение произошло 26 октября на улице микрорайона «Үшінші». Верблюд, который был привязан у дороги, внезапно испугался и бросился на проходившего мимо подростка.

Свидетели сообщили, что животное начало топтать ребенка, создавая реальную угрозу для его жизни.

Спасение на месте

На помощь подростку пришел водитель, который проезжал мимо. Мужчина сумел отогнать верблюда и остановить нападение. Пострадавшего незамедлительно доставили в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Состояние ребенка на данный момент стабильное, сообщает издание.

Поиск владельца верблюда

После инцидента животное удалось поймать. Однако хозяин верблюда не был найден на месте.

Аким города Кульсары отметил, что, согласно бирке, верблюд зарегистрирован в Мангистау. Вопрос ответственности и дальнейшей судьбы животного пока решается местными службами.

Местные жители о происшествии

Местные жители выразили обеспокоенность ситуацией, отмечая, что подобные случаи могут повторяться, если животные будут оставаться без присмотра вблизи улиц. Власти планируют усилить контроль за содержанием крупных животных в черте города.