В Казахстане хотят ввести запрет на 5 лет на продажу жилья, купленного на пенсионные накопления

В Казахстане рассматривают возможность ограничения использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для покупки недвижимости. Инициатива возникла после выявления подозрительных схем досрочного снятия пенсионных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Отбасы банка, аналитика ЕПВ показала, что одни и те же квартиры многократно приобретались разными покупателями при полной оплате за счет пенсионных накоплений.
В банке подчеркнули:
Прямого нарушения закона здесь нет;
Существующие правила не ограничивают покупку жилья на ЕПВ;
Однако это создаёт риск нецелевого использования средств и искажает статистику цен на жильё, искусственно их завышая.
Чтобы исключить злоупотребления, Отбасы банк направил в Министерство индустрии и строительства предложение о внесении изменений в правила использования ЕПВ. Основная идея:
Ограничить продажу жилья, купленного на пенсионные средства, сроком до пяти лет после покупки.
В банке пояснили:
«Если казахстанец приобрёл квартиру с помощью пенсионных накоплений, он не сможет её продать в течение пяти лет. Это поможет исключить спекулятивные сделки и защитить целевое использование пенсионных средств».
На данный момент вопрос находится на рассмотрении, окончательное решение не принято.
Действующее законодательство определяет случаи наложения обременений на недвижимость;
Жильё, купленное с использованием ЕПВ, к ним не относится;
Полный запрет на досрочное снятие пенсионных средств для покупки жилья пока не рассматривается.
Ранее в Казахстане уже сталкивались с проблемами нецелевого использования пенсионных средств:
С 15 сентября приостановлен приём заявлений на оплату стоматологических услуг из ЕПВ;
Это решение связано с выявленными системными злоупотреблениями при оформлении заявок;
Глава Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов сообщил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о незаконном обналичивании пенсионных накоплений;
Выведено около 200 миллиардов тенге через фиктивные схемы, в которых участвовали частные клиники.
