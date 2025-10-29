В Казахстане хотят ввести запрет на 5 лет на продажу жилья, купленного на пенсионные накопления

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане рассматривают возможность ограничения использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для покупки недвижимости. Инициатива возникла после выявления подозрительных схем досрочного снятия пенсионных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Подозрительные схемы при покупке жилья на пенсионные деньги

Как сообщили в пресс-службе Отбасы банка, аналитика ЕПВ показала, что одни и те же квартиры многократно приобретались разными покупателями при полной оплате за счет пенсионных накоплений.

В банке подчеркнули:

Прямого нарушения закона здесь нет;

Существующие правила не ограничивают покупку жилья на ЕПВ;

Однако это создаёт риск нецелевого использования средств и искажает статистику цен на жильё, искусственно их завышая.

Предложение ограничить перепродажу недвижимости

Чтобы исключить злоупотребления, Отбасы банк направил в Министерство индустрии и строительства предложение о внесении изменений в правила использования ЕПВ. Основная идея:

Ограничить продажу жилья, купленного на пенсионные средства, сроком до пяти лет после покупки.

В банке пояснили:

«Если казахстанец приобрёл квартиру с помощью пенсионных накоплений, он не сможет её продать в течение пяти лет. Это поможет исключить спекулятивные сделки и защитить целевое использование пенсионных средств».

Законодательная база и текущий статус

На данный момент вопрос находится на рассмотрении, окончательное решение не принято.

Действующее законодательство определяет случаи наложения обременений на недвижимость;

Жильё, купленное с использованием ЕПВ, к ним не относится;

Полный запрет на досрочное снятие пенсионных средств для покупки жилья пока не рассматривается.

Контекст: злоупотребления с пенсионными выплатами

Ранее в Казахстане уже сталкивались с проблемами нецелевого использования пенсионных средств: