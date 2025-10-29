Иностранцы с историческими корнями смогут получать землю в Казахстане

Казахстан готовит законодательные изменения, которые впервые позволят этническим казахам, живущим за рубежом, получать земельные участки и открывать бизнес на исторической родине. Новые меры направлены на укрепление связей с диаспорой и привлечение квалифицированных специалистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Согласно планируемым поправкам в Земельный кодекс Казахстана, владельцы карты «Ата жолы» — этнические казахи, проживающие за границей — смогут:
Получать земельные участки для ведения хозяйственной деятельности;
Открывать и развивать бизнес с поддержкой государства;
Трудоустраиваться наравне с казахстанцами при равной квалификации;
Заниматься индивидуальным предпринимательством.
Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что законопроект уже подготовлен и охватывает несколько законодательных актов, включая Земельный, Трудовой и Предпринимательский кодексы, а также закон о миграции населения.
«Карта была введена для укрепления связей этнических казахов с исторической родиной и привлечения квалифицированных специалистов в Казахстан», — подчеркнул премьер.
Программа направлена на привлечение специалистов из разных сфер, включая физику, медицину, сельское хозяйство и IT, для участия в развитии экономики и социальных проектов страны.
По данным на 1 октября 2025 года, выдано 71 карта «Ата жолы» на 153 человека. Среди получателей — бизнес-иммигранты из России, Китая, Германии, Великобритании, Израиля, США и других стран.
Сенатор Бекбол Орынбасаров отметил, что бюрократические сложности мешают многим этническим казахам воспользоваться правами программы. Он предложил:
Создать межведомственную комиссию;
Устранить законодательные пробелы;
Упростить процесс получения и использования карты «Ата жолы».
Владельцы карты получают:
Право на временное проживание в Казахстане до 10 лет с сохранением текущего гражданства;
Возможность официального трудоустройства и ведения бизнеса;
Бесплатное образование для себя и детей;
Упрощённую процедуру получения гражданства.
