29.10.2025, 08:42

Иностранцы с историческими корнями смогут получать землю в Казахстане

Новости Казахстана 0 421

Казахстан готовит законодательные изменения, которые впервые позволят этническим казахам, живущим за рубежом, получать земельные участки и открывать бизнес на исторической родине. Новые меры направлены на укрепление связей с диаспорой и привлечение квалифицированных специалистов, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Что меняется для владельцев карты «Ата жолы»

Согласно планируемым поправкам в Земельный кодекс Казахстана, владельцы карты «Ата жолы» — этнические казахи, проживающие за границей — смогут:

  • Получать земельные участки для ведения хозяйственной деятельности;

  • Открывать и развивать бизнес с поддержкой государства;

  • Трудоустраиваться наравне с казахстанцами при равной квалификации;

  • Заниматься индивидуальным предпринимательством.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что законопроект уже подготовлен и охватывает несколько законодательных актов, включая Земельный, Трудовой и Предпринимательский кодексы, а также закон о миграции населения.

Цель программы и историческая миссия

«Карта была введена для укрепления связей этнических казахов с исторической родиной и привлечения квалифицированных специалистов в Казахстан», — подчеркнул премьер.

Программа направлена на привлечение специалистов из разных сфер, включая физику, медицину, сельское хозяйство и IT, для участия в развитии экономики и социальных проектов страны.

Статистика и международный охват

По данным на 1 октября 2025 года, выдано 71 карта «Ата жолы» на 153 человека. Среди получателей — бизнес-иммигранты из России, Китая, Германии, Великобритании, Израиля, США и других стран.

Проблемы и предложения по улучшению

Сенатор Бекбол Орынбасаров отметил, что бюрократические сложности мешают многим этническим казахам воспользоваться правами программы. Он предложил:

  • Создать межведомственную комиссию;

  • Устранить законодательные пробелы;

  • Упростить процесс получения и использования карты «Ата жолы».

Какие права дает карта «Ата жолы»

Владельцы карты получают:

  • Право на временное проживание в Казахстане до 10 лет с сохранением текущего гражданства;

  • Возможность официального трудоустройства и ведения бизнеса;

  • Бесплатное образование для себя и детей;

  • Упрощённую процедуру получения гражданства.

